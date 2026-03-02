L'agence américaine Medicare a l'intention de suspendre l'inscription aux régimes de médicaments sur ordonnance d'Elevance

(Ajoute le contexte dans les paragraphes 3-4, plus de détails dans le paragraphe 9)

Les Centers for Medicare & Medicaid Services ont notifié à Elevance Health ELV.N qu'ils prévoient d'imposer des sanctions qui suspendront l'inscription aux plans de médicaments sur ordonnance Medicare Advantage de l'assureur santé à partir du 31 mars 2026, un dépôt a montré lundi.

Les actions de la société ont chuté de plus de 3 % dans les échanges avant bourse.

La CMS a déclaré que les sanctions proposées concernent le non-respect présumé par Elevance de certaines exigences en matière de soumission de données d'ajustement des risques dans le cadre de Medicare Advantage. Dans le modèle d'ajustement des risques, les assureurs sont payés davantage lorsque leurs patients sont plus malades.

L'agence ajuste les montants des paiements en fonction de l'état de santé et des facteurs démographiques, de sorte que certains codes de diagnostic peuvent augmenter le montant du paiement à un assureur de santé.

Depuis le 13 novembre 2018, Elevance n'a pas soumis de corrections de données pour les codes de diagnostic qu'elle a identifiés comme n'étant pas étayés par la documentation du dossier médical via les systèmes électroniques requis par la CMS, selon l'avis daté du 27 février.

Au lieu de cela, Elevance a fourni à plusieurs reprises ces informations via des clés USB externes cryptées, une méthode que la CMS a explicitement rejetée.

Malgré les directives claires et répétées de la CMS selon lesquelles les fichiers cryptés ne satisfont pas aux obligations réglementaires, l'agence a déclaré qu'Elevance a continué cette pratique jusqu'au 10 octobre 2025.

La restriction des nouvelles inscriptions peut accentuer la pression sur les adhésions et la croissance des revenus d'Elevance, qui avait déjà signalé une baisse de ses revenus pour 2026.

L'action prendra effet à moins que l'agence ne détermine que les problèmes identifiés ont été résolus de manière satisfaisante. Elevance devra fournir une réfutation écrite avant le 10 mars 2026.

La CMS impose également des suspensions de communications jusqu'à ce qu'Elevance corrige ces déficiences et démontre qu'elles ne se reproduiront pas.

L'assureur santé a déclaré avoir révisé ses pratiques en avril 2023 et la suspension n'a pas d'impact sur les membres actuels de la société inscrits dans les plans qui couvrent les coûts des médicaments sur ordonnance pour les adultes plus âgés.