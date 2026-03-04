 Aller au contenu principal
L'agence américaine envisage de limiter les centres d'appel étrangers pour les télécommunications et d'exiger la maîtrise de l'anglais
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 23:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du commentaire de Verizon, du commentaire du président de la FCC et de l'absence de commentaires immédiats de la part d'autres entreprises dans les paragraphes 3 à 7) par David Shepardson

La Commission fédérale des communications (FCC) a déclaré mercredi qu'elle envisageait de limiter l'utilisation de centres d'appels étrangers par les entreprises de télécommunications américaines et d'exiger que les employés du service clientèle basés à l'étranger maîtrisent l'anglais standard américain. Le président de la FCC, Brendan Carr, a déclaré que la commission **prévoit** de voter ce mois-ci sur une proposition visant à exiger que les préposés aux appels des fournisseurs de communications maîtrisent l'anglais standard américain sur la question de savoir s'il convient d'imposer des limites au volume d'appels provenant de centres d'appels à l'étranger et **s'il convient** d'autoriser les consommateurs à demander le transfert des appels vers un site basé aux États-Unis ou d 'exiger des fournisseurs qu'ils divulguent l'**emplacement** du centre d'appels.

La semaine dernière, la FCC a approuvé l'acquisition de Cox Communications par Charter Communications CHTR.O pour un montant de 34,5 milliards de dollars et a déclaré que Charter **relocaliserait** toutes les fonctions actuellement gérées à l'étranger par Cox dans un délai de 18 mois.

M. Carr a fait remarquer que près de 70 % des entreprises américaines externalisent au moins un service, y compris le service clientèle et les centres d'appels, à l'étranger.

"En conséquence, trop d'Américains ont eu du mal à résoudre un problème avec un représentant en raison de barrières culturelles et linguistiques", a déclaré M. Carr, ajoutant que les centres de service à la clientèle étrangers "soulèvent également des inquiétudes quant à la protection des informations personnelles des consommateurs**."**

Verizon a déclaré qu'il était au courant de l'article et qu'il **est** en train de l'examiner. AT&T T.N et T-Mobile

TMUS.O n'ont pas commenté immédiatement.

La FCC sollicite des commentaires sur l'étendue de son autorité légale et l'applicabilité des règles aux centres d'appels étrangers exploités par des fournisseurs de communications réglementés par l'agence.

M. Carr a déclaré que les centres d'appel étrangers ont contribué à une augmentation importante des appels téléphoniques non sollicités et ont parfois utilisé la formation et l'infrastructure de centres d'appel légitimes pour escroquer les Américains.

Valeurs associées

AT&T
28,990 USD NYSE +1,08%
CHARTER COMM RG-A
232,0000 USD NASDAQ +1,13%
T-MOBILE US
219,7100 USD NASDAQ +0,54%
VERIZON COMM
51,200 USD NYSE +0,67%
Fermer

