L'agence américaine de sécurité met fin à son enquête sur la direction assistée de 376.000 véhicules électriques Tesla

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Les autorités américaines chargées de la sécurité ont annoncé samedi avoir clos leur enquête sur les véhicules Tesla TSLA.O concernant une perte de direction assistée, compte tenu du rappel effectué par le constructeur l'année dernière.

L'Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA) a précisé que cette enquête, qui avait le statut d'analyse technique, concernait environ 376.241 véhicules des modèles 3 et Y de l'année-modèle 2023.

La NHTSA avait ouvert en juillet 2023 une évaluation préliminaire concernant des signalements de perte de contrôle de la direction sur des véhicules Tesla Model 3 et Model Y, après que certains propriétaires eurent signalé une impossibilité de tourner le volant ou une augmentation de l’effort nécessaire. Début 2024, l’enquête a été reclassée en analyse technique afin d’examiner plus en détail le défaut présumé. Tesla a procédé au rappel de 376.000 de ses véhicules aux États-Unis début 2025, en raison d’une défaillance du système d’assistance à la direction qui pouvait rendre les véhicules plus difficiles à manœuvrer, en particulier à faible vitesse, augmentant ainsi le risque d’accident.

Cependant, l’entreprise a précisé que ce rappel n’était pas une réponse à l’enquête de la NHTSA, qui était toujours en cours à l’époque.

Le communiqué de rappel indiquait que Tesla avait publié une mise à jour logicielle à distance destinée à prévenir les pannes dues à une surtension et la surcharge des composants du moteur situés sur le circuit imprimé, qui avaient entraîné une augmentation de l'effort de direction.

Compte tenu du rappel de Tesla, le Bureau d’enquête sur les défauts de la NHTSA a déclaré qu’il clôturait son analyse technique.