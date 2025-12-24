L'agence américaine de santé dévoile un modèle de prise en charge des médicaments amaigrissants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Les Centers for Medicare and Medicaid Services des États-Unis ont dévoilé mardi un programme volontaire visant à couvrir les médicaments GLP-1 pour la perte de poids et le diabète dans le cadre des plans Medicaid et Medicare Part D, à la suite de l'accord de réduction des prix conclu par l'administration Trump .

Le président américain Donald Trump, Eli Lilly LLY.N et Novo Nordisk NOVOb.CO ont signé un accord en novembre pour réduire les prix des médicaments amaigrissants GLP-1 populaires pour les programmes Medicare et Medicaid du gouvernement, ainsi que pour les payeurs en espèces.

Le nouveau programme de la CMS - qui sera lancé pour Medicaid dès mai 2026 et pour Medicare en janvier 2027 - s'appuie sur cet accord, a déclaré l'agence.

Dans le cadre de son initiative BALANCE, la CMS fixera des conditions de couverture normalisées en négociant directement des prix nets garantis, en plafonnant potentiellement les frais à la charge du patient et en regroupant le soutien au mode de vie fondé sur des données probantes.

La CMS a indiqué que les bénéficiaires éligibles de Medicare paieront 50 dollars pour un mois d'approvisionnement en médicaments GLP-1, y compris les médicaments injectables contre l'obésité de Novo et de Lilly, Wegovy et Zepbound.

L'agence a déclaré qu'elle mettrait en place une démonstration de paiement Medicare GLP-1 en juillet 2026 comme une passerelle à court terme vers le modèle BALANCE, permettant aux bénéficiaires d'accéder aux médicaments à des prix négociés par l'administration.

Le programme "vise à améliorer l'accès à certains médicaments GLP-1 et à soutenir des choix de vie sains", a déclaré Mehmet Oz, administrateur de la CMS, dans un post sur X.

La participation au programme sera volontaire pour les fabricants, les États et les régimes, selon la CMS.

Dans l'accord de novembre, l'administration Trump a déclaré que les doses de pilules amaigrissantes très attendues développées par Lilly et Novo coûteront 149 dollars par mois au gouvernement pour ses inscrits à Medicare et Medicaid et aux payeurs en espèces.

La pilule contre l'obésité de Novo a été approuvée lundi , tandis que la version de Lilly est toujours en cours d'examen.

Pour les GLP-1 injectables actuellement disponibles et utilisés pour le traitement du diabète et d'autres problèmes de santé couverts, les prix pour le gouvernement tomberaient à 245 dollars par mois pour les patients de Medicare et Medicaid, a déclaré l'administration.