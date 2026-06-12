L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) soumet au Congrès les règles californiennes en matière d'émissions en vue d'une éventuelle annulation

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* L'EPA de Trump estime que les dérogations auraient dû être examinées par le Congrès américain

* Les règles californiennes en matière d'émissions sont plus strictes que les normes fédérales

* Le ministère américain des Transports poursuit également l'autorité californienne chargée de la qualité de l'air

(Aucun commentaire immédiat de la Californie, plus de détails aux paragraphes 3 à 14) par David Shepardson

L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a déclaré vendredi qu'elle transmettait au Congrès les règles californiennes historiques sur les émissions des véhicules en vue d'une éventuelle abrogation, dans le cadre de sa dernière initiative visant à empêcher le renforcement des exigences de l'État en matière d'émissions d'échappement.

L'EPA a déclaré que les dérogations aux réglementations californiennes approuvées sous les administrations démocrates précédentes auraient dû être soumises aux législateurs en vertu de la loi sur l'examen parlementaire (Congressional Review Act). Ces réglementations incluent le programme californien « Advanced Clean Cars I », qui permet à la Californie d'imposer des exigences en matière d'émissions des véhicules plus strictes que les normes fédérales.

La Californie n'a pas immédiatement commenté la proposition de l'EPA.

L'administration du président Donald Trump a mis en place une stratégie à plusieurs volets visant à priver la Californie de la possibilité d'exiger des véhicules plus propres et davantage de véhicules électriques. L'EPA a également promulgué des règles facilitant la vente de voitures et de camions à essence par les constructeurs automobiles, tout en rendant l'achat de véhicules électriques plus coûteux.

Les quatre dérogations soumises au Congrès pour examen ont accordé à la Californie le pouvoir d'adopter ses propres normes d'émissions pour les voitures et les camions, ainsi que pour les équipements de jardinage. Ces règles ont incité les entreprises à produire des modèles électriques plus propres afin de réduire les émissions.

En 2022, la Californie a obtenu l'approbation de l'EPA, sous la présidence de Joe Biden, pour ses règles actuelles en matière de véhicules, connues sous le nom d'Advanced Clean Cars I ou ACC I, qui restent en vigueur.

En mars, le ministère américain des Transports a intenté un procès contre le California Air Resources Board, affirmant que les règles de l'État relatives aux véhicules zéro émission et aux émissions de gaz à effet de serre à l'échappement étaient illégales.

Les règles californiennes obligent les constructeurs automobiles à vendre un nombre croissant de véhicules électriques et à respecter des limites de plus en plus strictes en matière d'émissions d'échappement.

Ces règles sont bien plus strictes que celles imposées par l'administration Trump, qui prévoit d'assouplir les règles fédérales en matière d'économie de carburant.

Trump a signé l'année dernière une loi visant à annuler les règles californiennes « Advanced Clean Cars II », qui visent à supprimer progressivement les nouvelles voitures à essence d'ici 2035.

La Californie soutient que les économies de carburant réalisées par les consommateurs grâce à ces règles dépassent largement les coûts initiaux plus élevés des véhicules électriques.

Le Congrès a retiré à la Californie le pouvoir d'interdire les véhicules traditionnels à essence après 2035, après que Toyota

7203.T , GM GM.N et d'autres constructeurs automobiles aient fait pression pour obtenir un allègement des réglementations californiennes en matière d'émissions.

Cette décision est intervenue après que l'EPA eut transmis au Congrès la dérogation relative à ce programme pour examen. De nombreux législateurs démocrates ont fait valoir que les dérogations ne pouvaient pas faire l'objet d'un examen au titre de la CRA.

La Maison Blanche a également considérablement assoupli les règles fédérales relatives aux émissions d'échappement. Le Congrès a adopté en 2025 une loi visant à mettre fin à l'imposition de pénalités pour non-respect des normes d'émissions d'échappement des véhicules, permettant ainsi aux constructeurs automobiles d'économiser des centaines de millions de dollars.

En février, l'EPA a par ailleurs annulé une conclusion scientifique selon laquelle les émissions de gaz à effet de serre mettent en danger la santé humaine, et a supprimé les normes fédérales d'émissions d'échappement pour les voitures et les camions.