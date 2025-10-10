L'agence américaine de la santé publie les évaluations de la qualité des régimes d'assurance maladie pour 2026

(Réécriture de l'ensemble du texte, ajout de détails et d'éléments de contexte) par Sneha S K

Le gouvernement américain a annoncé jeudi les notes de qualité pour les régimes d'assurance maladie et de médicaments sur ordonnance de 2026, qui aident à déterminer les primes versées par le gouvernement aux assureurs de santé.

L'unité Aetna de CVS Health CVS.N compte plus de 81 % de membres dans les programmes les mieux notés. UnitedHealth

UNH.N en a 78 %, Elevance ELV.N 55 % et Humana HUM.N environ 20 %, selon les chiffres du régulateur et des entreprises.

Dans l'ensemble, 64 % des personnes actuellement inscrites à des plans Medicare Advantage qui couvrent les médicaments sur ordonnance sont couvertes par des plans classés quatre ou cinq étoiles, selon une note de recherche d'Oppenheimer.

Les Centers for Medicare & Medicaid Services, qui font partie du ministère de la santé et des services sociaux, attribuent aux régimes des étoiles allant de un à cinq - cinq étant la note la plus élevée - afin d'aider les bénéficiaires à faire leur choix.

L'agence évalue différents facteurs pour noter les régimes, notamment la satisfaction des clients, l'accès aux soins et les performances en matière de dépistage du cancer et de gestion des maladies chroniques, entre autres.

Les régimes les mieux notés se traduisent par des paiements plus importants de la part du gouvernement à l'assureur, et les primes peuvent atteindre des centaines de millions ou des milliards de dollars. Les notations auront un impact sur les revenus des assureurs en 2027.

"Dans l'ensemble, les résultats ne sont pas très surprenants compte tenu des diverses annonces préalables faites par les entreprises au cours des dernières semaines", a déclaré Michael Wiederhorn, analyste chez Oppenheimer.

CVS Health a ajouté que son activité Aetna a également plus de 63% des membres Aetna Medicare Advantage dans un plan 4,5 étoiles pour l'année prochaine.

Les étoiles attribuées à Humana et à UnitedHealth sont conformes aux annonces faites précédemment par les entreprises, selon les analystes.

UnitedHealth a déclaré que 78% de ses membres sont dans des plans 4 étoiles ou plus et 40% sont dans des plans 4,5 étoiles pour 2026. Humana a déclaré la semaine dernière qu'elle a environ 20%, ou 1,2 million, de ses membres dans des plans hautement cotés.

Elevance a déclaré que 55 % de ses membres sont désormais affiliés à des régimes classés 4 étoiles ou plus, contre 40 % il y a un an. Selon les analystes, Elevance est l'une des entreprises qui a le plus progressé en termes d'évaluation de la qualité.