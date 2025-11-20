 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 905,50
-0,63%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Afrique du Sud signe avec l'UE un partenariat sur les minéraux critiques
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 19:03

L'Afrique du Sud et l'Union européenne ont signé jeudi un partenariat dans les minéraux critiques en amont du sommet du G20 organisé ce week-end à Johannesburg.

"Nous n'allons plus nous contenter d'extraire des minéraux. Nous voulons extraire ces minéraux, les transformer sur le lieu-même de leur extraction (...) afin que l'Afrique du Sud puisse commencer à monter en gamme", a déclaré le président sud-africain Cyril Ramaphosa lors d'une conférence de presse commune avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Antonio Costa.

Par cet accord, présenté comme "sans précédent" par Cyril Ramaphosa, l'UE cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine et à sécuriser son approvisionnement en une dizaine de métaux essentiels pour les technologies de la défense ou des énergies renouvelables.

"Nous avons besoin de ces intrants pour alimenter la transition énergétique propre, ici comme en Europe. L'avenir de notre économie repose donc sur des chaînes d'approvisionnement équitables et fiables", a commenté Ursula von der Leyen.

L'UE prévoit également la mise en place d'une autorité centrale pour coordonner l'achat et le stockage des minéraux critiques, a déclaré le commissaire européen à l'Industrie Stéphane Séjourné dans un entretien publié mercredi par le Financial Times, expliquant que l'initiative visait à empêcher les Etats-Unis de s'approvisionner "sous notre nez".

Les Etats-Unis ont annoncé qu'ils ne participeraient pas au premier sommet du G20 organisé en Afrique en accusant le pays hôte, dirigé jusqu'en 1994 par une minorité blanche au sein d'un régime raciste d'apartheid, de maltraiter les Blancs désormais.

Selon Cyril Ramaphosa, l'Afrique du Sud a toutefois reçu récemment une note de Washington au sujet d'une participation sous une forme ou une autre au sommet de Johannesburg.

Alors que Donald Trump a rejeté les priorités avancées par l'Afrique du Sud avant ce sommet, telles que promouvoir la solidarité internationale et aider les pays en développement à s'adapter aux conséquences du changement climatique, Cyril Ramaphosa a réaffirmé jeudi son attachement à la démocratie, le multilatéralisme, les droits de l'Homme et l'Etat de droit.

(Rédigé par Tim Cocks, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Kate Entringer)

Environnement
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank