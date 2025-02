L'affaire des vaccins Merck liés à la secrétaire d'État à la santé publique, Mme Kennedy, reportée à mi-procès

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Le procès est ajourné, un nouveau jury doit se réunir en septembre

Kennedy a participé à l'organisation du litige contre Merck avant son rôle au sein du HHS

Merck nie les allégations, cite des preuves scientifiques soutenant l'innocuité de Gardasil

par Dan Levine et Mike Spector

Merck et une femme poursuivant le fabricant de médicaments se sont mis d'accord pour interrompre un procès sur les blessures présumées causées par le vaccin contre le papillomavirus humain du fabricant de médicaments dans une affaire liée au secrétaire du ministère américain de la santé et des services sociaux, Robert F. Kennedy Jr, ont déclaré l'entreprise et un avocat de la plaignante.

Merck et le plaignant prévoient de se réunir à nouveau devant un tribunal de Los Angeles en septembre avec un nouveau jury, a déclaré la société dans un communiqué transmis à Reuters. M. Kennedy, confirmé au poste de secrétaire d'État à la santé la semaine dernière, a joué un rôle déterminant dans l'organisation d'un litige de masse contre Merck au sujet du Gardasil avant son entrée en fonction, mais il n'a pas été impliqué dans le procès de Los Angeles après avoir comparu pour la première fois dans cette affaire. Il n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Avant sa confirmation, M. Kennedy, 71 ans, était un avocat spécialiste de l'environnement qui a longtemps semé le doute sur la sécurité et l'efficacité des vaccins qui ont permis d'endiguer les maladies et d'éviter des millions de décès pendant des décennies.

Vendredi, les avocats des plaignants ont contacté Merck et ont proposé que le jury soit déchargé et que l'affaire soit ajournée, a déclaré la société. Merck a accepté "sous réserve d'une stipulation explicite selon laquelle Merck ne fournirait aucune contrepartie financière ou autre en échange de l'accord d'ajournement", a déclaré la société. Mark Lanier, avocat de la plaignante Jennifer Robi, a déclaré dans un texte "qu'il était vraiment difficile de tenir le procès alors que les audiences de confirmation de (Kennedy) étaient en cours" M. Lanier a déclaré qu'il ne savait pas si les auditions de M. Kennedy auraient un impact positif ou négatif sur les jurés, et a décidé qu'il valait mieux reprendre le procès en septembre avec un nouveau jury. Une nouvelle étude scientifique sur le Gardasil est également attendue d'ici là, a déclaré Lanier, sans donner plus de détails. Merck et Lanier ont également indiqué que les procédures à venir dans une autre affaire concernant le Gardasil et consolidant les actions en justice dans un tribunal fédéral de Caroline du Nord, qui pourraient affecter l'affaire Robi, constituaient une raison de ce retard. L'accord inattendu d'ajournement de l'affaire est intervenu alors que le procès était en cours depuis plusieurs semaines, l'aboutissement d'un procès intenté en 2016 qui avait survécu aux contestations juridiques de Merck pour arriver devant un jury. "Il me semble inhabituel que les plaignants, qui ont travaillé pour cela, veuillent un délai", a déclaré Dorit Reiss, professeur à l'UC Law San Francisco, spécialisée dans les questions juridiques et politiques liées aux vaccins.

Robi, 30 ans, a été vaccinée avec Gardasil lorsqu'elle était adolescente et affirme que la piqûre a entraîné des troubles de la mobilité qui l'ont confinée à un fauteuil roulant. Elle affirme également que Merck a commercialisé le vaccin comme étant sûr tout en dissimulant la connaissance d'effets secondaires dangereux. Merck a nié ces allégations.

"Merck reste persuadée qu'elle aura gain de cause dans le litige Robi, en se basant non seulement sur les preuves scientifiques et les moyens de défense qu'elle a présentés dans le cadre du procès de la plaignante, mais aussi sur les preuves supplémentaires qu'elle aurait présentées dans le cadre de sa défense, qui n'avait pas encore commencé lorsque l'avocat de la plaignante a proposé l'ajournement", a déclaré l'entreprise.

"Un nombre impressionnant de preuves scientifiques, y compris plus de 30 ans de recherche et de développement ainsi que des preuves réelles générées par Merck et par des chercheurs indépendants, continuent de soutenir les profils de sécurité et d'efficacité de nos vaccins contre le VPH", a ajouté la société. Avant sa confirmation, M. Kennedy a déclaré, en réponse aux questions d'une commission sénatoriale, qu'il céderait ses intérêts financiers dans le litige Gardasil à son fils adulte et non dépendant. Il avait précédemment déclaré qu'il conserverait un intérêt financier dans les affaires qu'il confiait à Wisner Baum, l'un des cabinets d'avocats qui poursuivent Merck pour le vaccin contre le papillomavirus, aux côtés de Lanier.

Wisner Baum n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le Gardasil est recommandé comme vaccin de routine pour les jeunes de 11 et 12 ans par les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies afin de prévenir le cancer du col de l'utérus et d'autres cancers causés par le virus. Près de 160 millions de doses ont été distribuées aux États-Unis jusqu'à la fin de 2022, selon les données fédérales.