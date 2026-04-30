L'AFC mobilise des prêteurs régionaux et internationaux, dont Citi, pour le corridor de Lobito

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* La société indique être en pourparlers avec au moins dix prêteurs africains et internationaux

* La liste des prêteurs comprend Standard, Citi, Ecobank et KfW

* Le coût du projet est estimé entre 3 et 5 milliards de dollars, et il faudra 12 mois pour lever les fonds

* Lobito est la réponse américaine au chemin de fer chinois reliant la Tanzanie à la Zambie

* L'AFC participera à la construction de la raffinerie prévue en Afrique de l'Est

(Mise à jour avec citations, détails et contexte à partir du paragraphe 7) par Duncan Miriri

L'Africa Finance Corporation (AFC) – principal promoteur du corridor de transport minier de Lobito soutenu par les États-Unis – est en pourparlers avec au moins dix bailleurs de fonds africains et étrangers afin de lever entre 3 et 5 milliards de dollars pour le projet, a déclaré un haut responsable.

Ce corridor combinera des lignes ferroviaires nouvelles et existantes reliant les mines de cuivre et de cobalt au port atlantique angolais de Lobito, dans le cadre de la stratégie de Washington visant à s'assurer l'accès à des métaux et minéraux stratégiques et à freiner l'influence chinoise en Afrique.

L'AFC est en pourparlers avec la Standard Bank SBKJ.J d'Afrique du Sud, Absa ABGJ.J , la banque panafricaine Ecobank

ETI.LG et la banque de Wall Street Citi C.N , a déclaré Osaruyi Orobosa, directeur adjoint et responsable du développement de projets et des investissements au sein de l'institution financière basée à Lagos.

Parmi les bailleurs de fonds pour le développement figurent la Banque saoudienne d'import-export, la banque allemande de développement KfW, la Banque d'import-export des États-Unis, la Société américaine de financement du développement international et la Banque de développement de l'Afrique australe, a-t-il précisé. “Les banques veulent s’impliquer… tout le monde veut s’impliquer”, a-t-il déclaré, ajoutant que les discussions visent principalement à informer les bailleurs de fonds potentiels en vue d’une campagne de levée de fonds prévue plus tard dans l’année.

Les banques commerciales devraient participer en tant que bailleurs de fonds et arrangeurs et coordonner les agences de crédit à l'exportation, a-t-il déclaré. Les bailleurs de fonds du développement pourraient rechercher à la fois des prises de participation et des positions de dette.

Les prêteurs commerciaux impliqués dans les discussions n’avaient pas encore été identifiés publiquement auparavant.

LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE LOBITO DEVRAIT DURER 12 MOIS

Le projet Lobito vise à contrer la relance par la Chine du corridor ferroviaire Tanzanie-Zambie. La China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) a déclaré l'année dernière qu'elle investirait 1,4 milliard de dollars dans cette ligne, qui utilise les ports tanzaniens pour exporter des minerais.

L'AFC a déclaré la semaine dernière qu'elle prévoyait de lancer la recherche de financement au troisième trimestre 2026, avec pour objectif la conclusion financière au quatrième trimestre 2027 et l'achèvement du projet d'ici 2030.

Le financement devait initialement être bouclé cette année, mais il a été retardé en raison de la complexité du projet, a déclaré M. Orobosa.

Le projet prévoit la construction de 515 km (320 miles) de voies ferrées en Zambie et de 315 km en République démocratique du Congo, qui seront reliées à la ligne de Benguela en Angola, longue de 1 300 km.

En décembre dernier, les promoteurs du corridor ont obtenu un financement pour la réhabilitation de la ligne angolaise auprès de la DFC américaine et de la Banque de développement de l’Afrique australe.

La Société de développement industriel de Zambie et le fonds souverain angolais devraient chacun prendre une participation de 10 % dans le projet par l’intermédiaire d’une entité ad hoc qui supervisera la construction et l’exploitation, a déclaré M. Orobosa.

Parmi les autres bailleurs de fonds figurent la Banque africaine de développement et le gouvernement italien.

Les appels d'offres pour l'ingénierie et la construction des nouvelles lignes ferroviaires ont suscité l'intérêt de neuf entreprises, principalement européennes, et devraient être ouverts d'ici deux mois, a déclaré M. Orobosa.

L'AFC PARTICIPERA À LA CONSTRUCTION D'UNE RAFFINERIE EN AFRIQUE DE L'EST

En dehors de Lobito, l'AFC investira dans la construction d'une nouvelle raffinerie destinée à desservir l'Afrique de l'Est, annoncée la semaine dernière.

L'AFC a participé à la construction de la raffinerie Dangote au Nigeria par le biais d'un financement par emprunt.

L'homme le plus riche d'Afrique, le Nigérian Aliko Dangote, a déclaré la semaine dernière qu'il pourrait aider des États d'Afrique de l'Est tels que le Kenya et la Tanzanie à construire une réplique de sa raffinerie nigériane dans le port tanzanien de Tanga, ce qui pourrait représenter une capacité de traitement de 650.000 barils par jour.

Toutefois, cela ne suffirait pas à répondre à la demande régionale estimée à environ 1,2 million de barils par jour, a déclaré M. Orobosa.

L'AFC a été fondée il y a près de vingt ans pour combler le déficit de financement des infrastructures en Afrique.