L'aéroport de Louisville est rouvert au trafic aérien après l'accident mortel d'un avion cargo d'UPS

L'aéroport international de Louisville, dans le Kentucky, a rouvert ses portes au trafic aérien tôt mercredi, plus de 12 heures après l'écrasement d'un avion cargo gros porteur d'UPS UPS.N qui s'est transformé en boule de feu quelques instants après le décollage, tuant sept personnes.

Les enquêteurs du National Transportation Safety Board (NTSB) seront sur place mercredi pour commencer à comprendre ce qui s'est passé lorsque l'avion cargo MD-11, âgé de 34 ans, a pris feu vers 17h13 mardi, avant de s'écraser et de déclencher des incendies dans un corridor industriel adjacent à l'aéroport.

Le premier vol - un avion de ligne d'American Airlines - est arrivé de Dallas peu avant 8 heures (heure de l'Est). La piste d'atterrissage de l'avion accidenté devrait rester fermée pendant encore 10 jours.