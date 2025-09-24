L'aéroport de Berlin toujours perturbé après la cyberattaque

L'aéroport de Berlin s'efforce de rétablir ses systèmes d'enregistrement et de traitement des bagages après une cyberattaque survenue ce week-end, a indiqué l’exploitant de l’aéroport dans un communiqué, en avertissant que de nouveaux retards et annulations restaient possibles mercredi.

Berlin fait partie des nombreux aéroports européens touchés par ces perturbations, attribuées à une attaque par rançongiciel visant le fournisseur de logiciels Collins Aerospace, qui ont affecté des dizaines de vols et des milliers de passagers depuis vendredi.

Il pourrait s’écouler encore plusieurs jours avant que l’aéroport de la capitale allemande ne dispose de nouveau de logiciels fonctionnels et sécurisés, le personnel travaillant d’arrache-pied pour traiter les passagers manuellement entre-temps, a précisé l’opérateur de BER dans un communiqué.

Le fournisseur de logiciels "a fait appel à d’autres experts et travaille d’urgence pour trouver une solution", a-t-il ajouté.

Les passagers doivent se préparer à de longs retards, et l’aéroport les a encouragés à vérifier auprès de leur compagnie aérienne si leur vol était toujours prévu.

Collins Aerospace a déclaré lundi qu’il travaillait avec les aéroports concernés, parmi lesquels figurent également Bruxelles et Londres Heathrow, le plus fréquenté d’Europe.

L’aéroport de Berlin a été particulièrement sollicité après le marathon organisé dans la ville ce week-end, de nombreux coureurs peinant à rentrer chez eux.

(Rédigé par Rachel More, version française Noémie Naudin, édité par Kate Entringer)