L'aéroport d'El Paso a rouvert mais le mystère reste entier
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 10:13
A l'occasion d'une conférence de presse, Renard Johnson, le maire d'El Paso, a déploré "une décision inutilise qui a causé chaos et confusion" au sein de cette ville, la 22e des Etats-Unis. "On ne peut restreindre l'espace aérien d'une ville sans concertation avec les autorités", a-t-il martelé, évoquant notamment l'arrêt des évacuations médicales, des perturbations majeures "comme jamais vu depuis le 11 septembre" ainsi que des conséquences financières pour la communauté.
La ville d'El Paso déplore le manque de communication avec la FAA et ignore d'ailleurs toujours les raisons officielles de la suspension de son espace aérien qui n'aura finalement duré qu'une poignée d'heures.
Comme souvent dans ce genre de situation, des rumeurs ont commencé à émerger de toute part, pointant notamment la responsabilité "des cartels mexicains de l'autre côté de la frontière" qui procéderaient à des survols en drone de l'aéroport. De leur côté, les médias américains ont évoqué de possibles tests de technologies anti-drones qui seraient réalisés par l'armée américaine, sur une base jouxtant l'aéroport.
Frontalier du Mexique, l'Etat du Texas est un hub aérien de première importante pour les Etats-Unis. Il accueille notamment les sièges sociaux de American Airlines et Southwest Airlines. United Airlines possède aussi à Houston l'un de ses plus grands centres d'opérations mondiaux.
