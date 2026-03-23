L'aérien reprend de l'altitude après la déclaration de Trump
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 12:50
Alors qu'il perdait jusqu'à 6% dans la matinée, le titre Air France progresse désormais de 2,2%. Un revirement de situation spectaculaire dont Donald Trump à le secret.
"J'ai le plaisir de vous annoncer que les États-Unis d'Amérique et l'Iran ont eu, ces deux derniers jours, des échanges très constructifs et fructueux en vue d'un règlement complet et définitif de nos hostilités au Moyen-Orient", a-t-il affirmé.
"Compte tenu de la teneur et du ton de ces discussions approfondies, détaillées et constructives, qui se poursuivront tout au long de la semaine, j'ai donné instruction au Département de la Guerre de reporter toute frappe militaire contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes pour une période de cinq jours, sous réserve du succès des réunions et discussions en cours".
Tout le secteur est désormais orienté à la hausse avec 3,4% pour WizzAir, 3,1% pour IAG et Airbus, 2% pour Ryanair et easyJet , 1,4% pour Lufthansa...
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