L'ADP annonce une hausse de l'emploi privé aux États-Unis en février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les effectifs du secteur privé américain ont augmenté plus que prévu en février, bien que les données du mois précédent aient été révisées à la baisse, selon le rapport national sur l'emploi de l'ADP publié mercredi.

L'emploi privé a augmenté de 63 000 postes le mois dernier, après une révision à la baisse de 11 000 postes en janvier. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une augmentation de l'emploi privé de 50 000 postes après un gain de 22 000 postes en janvier.

Le rapport de l'ADP est élaboré conjointement avec le Stanford Digital Economy Lab et a été publié avant le rapport sur l'emploi de février du Bureau of Labor Statistics, plus complet et plus surveillé, qui sera publié vendredi. L'ADP est un mauvais prédicteur de l'estimation de la masse salariale privée du BLS.

Selon une enquête Reuters menée auprès d'économistes, le nombre d'emplois non agricoles a probablement augmenté de 59 000 en février, après avoir progressé de 130 000 en janvier. Le nombre d'emplois privés devrait avoir augmenté de 65 000 après avoir progressé de 172 000 en janvier. Le taux de chômage devrait rester stable à 4,3 %.

Le marché du travail s'est stabilisé après avoir vacillé l'année dernière dans un contexte d'incertitude imputé par les économistes aux droits de douane sur les importations.

Le mois dernier, la Cour suprême des États-Unis a invalidé les droits de douane considérables imposés par le président Donald Trump , en vertu d'une loi destinée à être utilisée en cas d'urgence nationale. M. Trump a rapidement imposé des droits de douane mondiaux de 10 % pendant 150 jours pour remplacer une partie des droits de douane d'urgence, avant d'annoncer qu'ils seraient portés à 15 %.

La stabilité du marché du travail et l'inflation toujours élevée encouragent la Réserve fédérale à maintenir les taux d'intérêt inchangés ce mois-ci. La guerre aérienne américano-israélienne contre l'Iran et les représailles de Téhéran ont fait grimper les prix du pétrole et du gaz naturel .

Cela a incité les traders à revoir à la baisse leurs prévisions de baisse des taux pour cette année, craignant que le conflit n'alimente l'inflation. Les chances d'une réduction des taux en juin ont fortement diminué. En janvier, la banque centrale américaine a laissé son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 %.