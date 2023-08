- Les actifs relatifs à l’externalisation de la fonction de directeur des investissements (outsourcing chief investment officer ou OCIO) devraient atteindre plus de 3.000 milliards de dollars aux Etats-Unis d’ici à la fin 2026, estime Cerulli. Ces encours atteignaient 2.400 milliards fin 2021. Cela représente un taux de croissance de 5,6?%.Alors que de nombreux détenteurs d’actifs n’utilisent pas encore d’OCIO, leur utilisation devrait augmenter considérablement au cours des deux prochaines années, selon Cerulli. Quelque 14?% des propriétaires d’actifs déclarent que, au cours des 24 prochains mois, ils utiliseront probablement un OCIO pour la première fois. En outre, 11?% prévoient d'étendre leur utilisation de l’OCIO (soit en passant d’un mandat de portefeuille partiel à un mandat de portefeuille complet, soit en cédant entièrement les décisions finales d’investissement du portefeuille au fournisseur de l’OCIO). Les clients qui devraient adopter le plus rapidement ce système sont les fonds de dotation, les fondations et les systèmes de santé et hospitaliers.L’accès à une gamme de classes d’actifs qui ne sont pas traditionnellement gérées en interne - en particulier pour les organisations à but non lucratif - dope l’intérêt pour le modèle d’entreprise OCIO, note Cerulli.

Laurence Marchal