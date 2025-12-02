 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 094,50
-0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'administration Trump va réorganiser l'aéroport Dulles de Washington
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 20:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails, pas de commentaire immédiat de la part de l'autorité) par David Shepardson

Le président Donald Trump a déclaré mardi que son administration souhaitait remanier l'aéroport international de Dulles , près de Washington, le qualifiant de "mauvais aéroport".

En octobre, le cortège de M. Trump a effectué une visite imprévue de l'aéroport afin d'évaluer les projets futurs.

"Nous allons également reconstruire l'aéroport de Dulles, car ce n'est pas un bon aéroport. Ce devrait être un grand aéroport. Ce n'est pas du tout un bon aéroport", a déclaré M. Trump lors d'une réunion du cabinet à la Maison-Blanche. "Ils ont un grand bâtiment et un mauvais aéroport."

M. Trump a déclaré qu'il avait un nouveau projet pour Dulles, qui a ouvert ses portes en 1962 et appartient au gouvernement fédéral. L'architecte finlandais Eero Saarinen a conçu l'aérogare, un bâtiment caractéristique dont le toit incliné s'élève vers le ciel sur les côtés opposés.

Dulles, situé en Virginie à environ 25 miles de la capitale américaine, est le principal aéroport international de la région de Washington, desservant environ 27 millions de passagers par an. Il est géré par la Metropolitan Washington Airports Authority. L'aéroport est un hub majeur de United Airlines

UAL.O .

L'autorité, qui exploite l'aéroport en vertu d'un bail de 50 ans approuvé par le Congrès, s'est refusée à tout commentaire.

Le secrétaire aux transports, Sean Duffy, a déclaré que le ministère prévoyait d'annoncer qu'il lançait un appel d'offres pour remplacer les navettes, appelées "salons mobiles", qui transportent les passagers entre le terminal et les avions.

En novembre, deux collisions distinctes impliquant les salons mobiles ont attiré l'attention sur le système.

En juillet, l'autorité aéroportuaire a approuvé un plan directeur visant à étendre l'aéroport à 38 millions de passagers en 2030 et à 45 millions de passagers et 154 portes d'embarquement d'ici 2045, afin de pouvoir desservir à terme 90 millions de passagers et 218 portes d'embarquement. L'aéroport dispose actuellement de 130 portes d'embarquement.

Valeurs associées

UNITED AIRLINES
105,3470 USD NASDAQ +4,18%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank