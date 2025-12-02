L'administration Trump va réorganiser l'aéroport Dulles de Washington

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails, pas de commentaire immédiat de la part de l'autorité) par David Shepardson

Le président Donald Trump a déclaré mardi que son administration souhaitait remanier l'aéroport international de Dulles , près de Washington, le qualifiant de "mauvais aéroport".

En octobre, le cortège de M. Trump a effectué une visite imprévue de l'aéroport afin d'évaluer les projets futurs.

"Nous allons également reconstruire l'aéroport de Dulles, car ce n'est pas un bon aéroport. Ce devrait être un grand aéroport. Ce n'est pas du tout un bon aéroport", a déclaré M. Trump lors d'une réunion du cabinet à la Maison-Blanche. "Ils ont un grand bâtiment et un mauvais aéroport."

M. Trump a déclaré qu'il avait un nouveau projet pour Dulles, qui a ouvert ses portes en 1962 et appartient au gouvernement fédéral. L'architecte finlandais Eero Saarinen a conçu l'aérogare, un bâtiment caractéristique dont le toit incliné s'élève vers le ciel sur les côtés opposés.

Dulles, situé en Virginie à environ 25 miles de la capitale américaine, est le principal aéroport international de la région de Washington, desservant environ 27 millions de passagers par an. Il est géré par la Metropolitan Washington Airports Authority. L'aéroport est un hub majeur de United Airlines

L'autorité, qui exploite l'aéroport en vertu d'un bail de 50 ans approuvé par le Congrès, s'est refusée à tout commentaire.

Le secrétaire aux transports, Sean Duffy, a déclaré que le ministère prévoyait d'annoncer qu'il lançait un appel d'offres pour remplacer les navettes, appelées "salons mobiles", qui transportent les passagers entre le terminal et les avions.

En novembre, deux collisions distinctes impliquant les salons mobiles ont attiré l'attention sur le système.

En juillet, l'autorité aéroportuaire a approuvé un plan directeur visant à étendre l'aéroport à 38 millions de passagers en 2030 et à 45 millions de passagers et 154 portes d'embarquement d'ici 2045, afin de pouvoir desservir à terme 90 millions de passagers et 218 portes d'embarquement. L'aéroport dispose actuellement de 130 portes d'embarquement.