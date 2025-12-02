 Aller au contenu principal
L'administration Trump va injecter jusqu'à 150 millions de dollars dans XLight, selon le WSJ
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 02:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump a accepté de prendre une participation dans la start-up XLight de l'ancien directeur général d'Intel INTC.O Pat Gelsinger, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant le ministère américain du Commerce.

Selon le journal, l'administration Trump injectera jusqu'à 150 millions de dollars dans l'entreprise.

