L'administration Trump va injecter jusqu'à 150 millions de dollars dans XLight, selon le WSJ

L'administration Trump a accepté de prendre une participation dans la start-up XLight de l'ancien directeur général d'Intel INTC.O Pat Gelsinger, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant le ministère américain du Commerce.
Selon le journal, l'administration Trump injectera jusqu'à 150 millions de dollars dans l'entreprise.
