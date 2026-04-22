L'administration Trump se rapproche d'un accord pour sauver Spirit Airlines, selon le WSJ

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(Ajout d'une déclaration de la Maison Blanche aux paragraphes 6 et 7, et de commentaires de United Airlines aux paragraphes 8 et 9)

L'administration Trump s'est rapprochée d'un accord pour sauver la compagnie aérienne à bas prix en difficulté Spirit Airlines, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le sujet.

Le gouvernement américain prêtera à Spirit jusqu'à 500 millions de dollars en échange de bons de souscription pour prendre une participation potentielle dans le transporteur, selon le rapport.

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi à CNBC qu'il aimerait que quelqu'un acquière Spirit et a dit qu'il était possible que le gouvernement fédéral s'implique, le dernier exemple en date de l'intervention de l'administration Trump dans les entreprises publiques.

Les transporteurs mondiaux sont confrontés à la flambée des prix du kérosène après que les frappes américano-israéliennes sur l'Iran ont perturbé le trafic dans le détroit d'Ormuz. Spirit a déclaré qu'elle prévoyait de réduire sa flotte à environ un tiers de la taille qu'elle avait avant la faillite, en conservant environ 76 à 80 appareils d'ici le troisième trimestre de 2026.

Le transporteur a élaboré son plan de redressement en se basant sur des coûts de carburant s'élevant en moyenne à 2,24 dollars le gallon en 2026 et à 2,14 dollars en 2027, selon les informations communiquées en mars. À la mi-avril, les prix du kérosène s'élevaient à environ 4,24 dollars le gallon, soit à peu près le double du niveau supposé dans ses projections.

Le porte-parole de la Maison Blanche, Kush Desai, a déclaré que l'administration Trump continuait à surveiller la situation et la santé générale de l'industrie aéronautique américaine.

Desai a ajouté que Spirit aurait une "assise financière beaucoup plus solide" si l'administration Biden n'avait pas bloqué sa fusion avec JetBlue JBLU.O .

Le directeur général de United Airlines, Scott Kirby, est également intervenu lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats et a déclaré qu'il n'était pas certain de l'issue du sauvetage de Spirit par le gouvernement.

Kirby a qualifié le modèle d'entreprise de Spirit de fondamentalement défectueux et a déclaré qu'il ne serait pas en mesure de gagner de l'argent ou de couvrir les coûts d'exploitation de trésorerie.

Spirit, surtout connue pour sa flotte d'Airbus jaune vif, a construit sa marque autour de tarifs abordables pour les voyageurs soucieux de leur budget et prêts à renoncer à des suppléments tels que les bagages enregistrés et les assignations de sièges.

Spirit a refusé de commenter l'affaire, mais a déclaré qu'elle fonctionnait normalement.