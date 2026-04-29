L'administration Trump rejette quatre agricultrices nommées au Conseil du soja

L’administration Trump a rejeté plus tôt cette année les nominations de quatre agricultrices au sein de l'United Soybean Board (USB), une organisation sectorielle chargée de la promotion et de la recherche sur le soja.

Habituellement, les producteurs de soja choisissent leurs représentants et le département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) entérine ces nominations. Cette fois, l’agence a rejeté au moins cinq des candidats sélectionnés pour l’USB, dont quatre femmes, sans en préciser les raisons, selon trois d’entre elles.

Parmi les 40 nouveaux administrateurs et administrateurs reconduits au sein de l'USB, aucun n'est une femme.

Sara Stelter, une agricultrice du Wisconsin déchue de son poste au sein de l'USB, a estimé que cette décision s’inscrivait dans l’orientation plus large de l’administration Trump.

"Cela peut sembler anodin", a-t-elle déclaré, "mais d’une certaine manière, c’est vraiment grave, car cela reflète une fois de plus la façon dont l’administration actuelle perçoit les femmes, selon moi, et le rôle qu’elles devraient jouer."

Du Pentagone au département américain de l'Éducation, l'administration Trump s'est engagée à éliminer les politiques de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) à tous les niveaux du gouvernement.

Donald Trump avait écarté deux hautes responsables de son administration dans des décisions distinctes prises à quelques semaines d’intervalle, en limogeant d’abord la secrétaire à la Sécurité intérieure Kristi Noem, puis la procureure générale Pam Bondi.

Reuters n’a pas pu déterminer la raison pour laquelle l’USDA a rejeté les cinq candidats au sein de l'USB. L’USDA et l’USB n’ont pas répondu aux questions détaillées de Reuters concernant ces rejets.

La Maison blanche n’a pas donné suite à une demande d’accès à l’information visant à obtenir toute correspondance sur le sujet, invoquant un arriéré de demandes. Un porte-parole a refusé de commenter, renvoyant Reuters vers l’USDA.

Les mesures prises par l’USDA ont réduit le nombre de femmes au sein de l'USB de 77 membres à cinq, le niveau le plus bas depuis au moins une décennie, alors qu’elles représentent plus d’un tiers des agriculteurs américains.

Susan Watkins, productrice de soja de Virginie dont la candidature a été rejetée par l'USDA, s'est dite "abasourdie" par cette décision. "Nous devrions être jugés sur nos mérites", a-t-elle déclaré. "C'est très décourageant."

(Reportage Karl Plume à Chicago, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)