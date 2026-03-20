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L'administration Trump propose un cadre national pour encadrer l'intelligence artificielle
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 16:06

La Maison Blanche souhaite instaurer une réglementation fédérale unifiée de l'intelligence artificielle afin de limiter les initiatives des États et d'éviter une fragmentation du cadre juridique.

L'administration de Donald Trump a présenté un projet de cadre législatif visant à établir une politique nationale cohérente en matière d'intelligence artificielle. Structuré autour de six axes, le plan prévoit notamment des mesures en matière de sécurité des systèmes, de protection des enfants, de gestion de l'énergie et de régulation des centres de données. Il appelle également le Congrès à se pencher sur des questions sensibles telles que la propriété intellectuelle et l'utilisation de l'IA dans le débat politique.

L'objectif affiché est de limiter la multiplication de réglementations locales, alors que plusieurs États, dont New York et la Californie, ont engagé leurs propres initiatives. L'administration estime qu'une telle fragmentation pourrait freiner l'innovation et affaiblir la compétitivité des entreprises américaines face à leurs rivales internationales. Le texte propose ainsi que le Congrès préempte certaines lois étatiques afin d'imposer un cadre uniforme à l'échelle fédérale.

La Maison Blanche espère une adoption rapide de ce dispositif, avec l'ambition de le faire voter dans les prochains mois. Michael Kratsios, responsable de la politique scientifique, évoque la possibilité d'un soutien bipartisan malgré les divisions politiques actuelles. Le projet entend concilier développement technologique et encadrement, en mettant en avant les bénéfices économiques de l'IA tout en répondant aux préoccupations liées à la protection des consommateurs et des travailleurs.

IA: Intelligence artificielle

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