L'administration Trump prévoit d'annoncer des accords Boeing en Asie centrale

L'administration du président américain Donald Trump prévoit d'annoncer dès jeudi des accords pour vendre jusqu'à un total de 37 avions Boeing aux compagnies aériennes du Kazakhstan, du Tadjikistan et de l'Ouzbékistan, nations d'Asie centrale, selon un communiqué du gouvernement.