L'administration Trump prévoit d'annoncer des accords Boeing en Asie centrale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'administration du président américain Donald Trump prévoit d'annoncer dès jeudi des accords pour vendre jusqu'à un total de 37 avions Boeing aux compagnies aériennes du Kazakhstan, du Tadjikistan et de l'Ouzbékistan, nations d'Asie centrale, selon un communiqué du gouvernement.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer