L'administration Trump peut reconsidérer l'approbation de SouthCoast Wind, selon un juge

Un juge d'un tribunal de district américain a décidé mardi que le ministère de l'Intérieur du président Donald Trump pouvait reconsidérer l'approbation par l'administration Biden du projet SouthCoast Wind prévu au large des côtes du Massachusetts.

L'ordonnance renvoie l'affaire au Bureau de gestion de l'énergie océanique de l'Intérieur pour qu'il réexamine sa décision dans le cadre de la vaste révision par M. Trump de la concession et de l'autorisation de l'énergie éolienne en mer aux États-Unis.

L'Intérieur a déclaré qu'il avait identifié des problèmes dans l'analyse environnementale du projet et qu'un réexamen pourrait entraîner le retrait du permis de SouthCoast.

La juge Tanya Chutkan, du tribunal fédéral du district de Columbia, a rendu sa décision dans le cadre d'un procès intenté par la ville insulaire de Nantucket (Massachusetts) au début de l'année, qui contestait l'approbation du projet par l'agence.

Le développeur de SouthCoast Wind, Ocean Winds, est une coentreprise entre le portugais EDP Renewables EDPR.LS et le français ENGIE ENGIE.PA .

Dans son ordonnance, Mme Chutkan a écrit que le tribunal n'était pas convaincu que le promoteur était susceptible de subir un préjudice immédiat et important du fait du réexamen.

Ocean Winds n'a pas pu être contacté dans l'immédiat pour un commentaire.