L'administration Trump ordonne à Delta et Aeromexico de mettre fin à leur coentreprise d'ici le 1er janvier
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 02:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump a déclaré lundi en fin de journée qu'elle ordonnait à Delta Air Lines DAL.N et à Aeromexico de dénouer d'ici le 1er janvier une coentreprise qui leur permet de coordonner les décisions en matière de programmation, de tarification et de capacité pour les vols entre les États-Unis et le Mexique.

En juillet, le ministère américain des Transports avait proposé cette action dans le cadre d'une série d'actions visant l'aviation mexicaine. Le ministère a déclaré lundi que l'action "est nécessaire en raison d'effets anticoncurrentiels permanents sur les marchés entre les États-Unis et la ville de Mexico qui confèrent un avantage déloyal à Delta et à Aeromexico"

Le gouvernement américain n'exige pas de Delta qu'elle vende sa participation de 20 % dans Aeromexico.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

