L'administration Trump ne peut pas mettre en place un programme pilote de rabais sur les médicaments, selon un tribunal américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un tribunal bloque le programme de rabais sur les médicaments de l'administration Trump pour les hôpitaux du filet de sécurité

Les juges citent l'absence de prise en compte de l'impact sur les hôpitaux

La loi sur la réduction de l'inflation autorise les négociations sur les prix des médicaments dans le cadre de Medicare

(Mises à jour avec les détails de la décision dans les paragraphes 1-5) par Nate Raymond

L'administration Trump ne peut pas exiger des hôpitaux desservant les Américains à faible revenu qu'ils paient d'emblée le plein prix pour les 10 premiers médicaments à faire l'objet de négociations sur les prix des médicaments Medicare et qu'ils attendent des rabais, a statué une cour d'appel américaine mercredi.

Un panel de trois juges de la 1ère Cour d'appel du circuit américain, basée à Boston, a rejeté une demande de l'administration du président Donald Trump visant à suspendre une injonction émise par un juge du Maine à la demande de l'American Hospital Association et de plusieurs prestataires de soins de santé qui bloquaient le nouveau programme.

Le panel a déclaré que le programme de l'administration des ressources et des services de santé bouleversait une pratique vieille de plusieurs décennies consistant à fournir aux hôpitaux de sécurité desservant les communautés rurales et à faible revenu des remises initiales pour l'achat de médicaments sur ordonnance.

Les juges, tous nommés par l'ancien président démocrate Joe Biden, ont souligné l'absence de preuve que l'agence avait pris en compte l'impact du programme sur les hôpitaux, qui ont déclaré que le plan leur imposerait des centaines de millions de dollars de coûts supplémentaires.

Rich Pollack, directeur de l'American Hospital Association, s'est félicité dans un communiqué de la décision, affirmant que le programme "aurait un effet dévastateur sur les patients et les communautés les plus vulnérables d'Amérique, ainsi que sur les hôpitaux qui les desservent."

Le ministère américain de la santé et des services sociaux, qui supervise l'agence, n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

La loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act), promulguée en 2022 sous la présidence de Joe Biden, a permis augouvernement de négocier un prix maximum équitable que Medicare, le programme de soins de santé pour les personnes âgées de 65 ans et plus ou les personnes handicapées, paierait pour certains médicaments coûteux.

Les programmes Medicaid des États, qui fournissent une assurance maladie aux Américains à faible revenu en collaboration avec le gouvernement fédéral, reçoivent un rabais pour s'assurer qu'ils ne paient que le prix négocié par Medicare au nom des patients admissibles.

Les dixpremiers médicaments à faire l'objet de négociations comprennent l'anticoagulant Eliquis vendu par Pfizer

PFE.N et Bristol Myers Squibb BMY.N ; le médicament concurrent Xarelto de Johnson & Johnson JNJ.N ; et le médicament contre le diabète Januvia de Merck & Co MRK.N .

Plusieurs de ces médicaments étaient déjà soumis au programme fédéral 340B de tarification des médicaments, qui exige depuis des décennies que les fabricants de médicaments cherchant à obtenir une couverture Medicaid et Medicare pour leurs médicaments accordent des remises initiales aux prestataires de soins de santé du réseau de sécurité.

La HRSA a déclaré que son programme pilote 340B Rebate Model Pilot Program, annoncé en juillet, avait pour but d'aider les fabricants de médicaments à éviter de faire des concessions de prix en double aux hôpitaux, ce qu'ils étaient autorisés à faire dans le cadre de l'IRA.

Dans le cadre de ce programme pilote, les entreprises pharmaceutiques pourraient facturer aux hôpitaux les prix de gros de leurs produits et leur accorder ultérieurement des rabais pour refléter leur réduction finale.

L'American Hospital Association a intenté un procès le mois dernier, affirmant que le programme pilote avait été adopté en violation de la loi sur la procédure administrative (Administrative Procedure Act). Le juge de district Lance Walker, nommé par Donald Trump dans le Maine, lui a donné raison et a émis une injonction le 29 décembre qui a bloqué la mise en œuvre prévue pour le 1er janvier.