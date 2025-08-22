L'administration Trump n'envisage pas de participation dans TSMC, Micron - représentant

L'administration du président américain Donald Trump envisage d'entrer au capital de fabriquants de semiconducteurs recevant des subventions fédérales mais n'a aucun projet de ce type pour les géants du secteur qui renforcent leurs investissements aux Etats-Unis, tels TSMC et Micron, a déclaré jeudi à Reuters un représentant de la Maison blanche.

Ces commentaires viennent confirmer un article du Wall Street Journal selon lequel l'administration Trump ne prévoit pas d'acquérir une participation dans les fabriquants de semiconducteurs ayant exprimé leur volonté d'accroître leurs investissements aux Etats-Unis.

Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a déclaré mardi que le gouvernement fédéral continuait de travailler à la possibilité de prendre une participation de 10% dans Intel INTC.O , en difficulté ces dernières années.

Il a également suggéré que Washington pourrait faire de même avec d'autres groupes recevant des subventions dans le cadre de la loi dite CHIPS, qui prévoit 52,7 milliards de dollars d'aides pour les entreprises du secteur aux Etats-Unis.

"Si nous vous donnons de l'argent, nous voulons une part du gâteau pour les contribuables américains", a dit Howard Lutnick lors d'une interview à la chaîne de télévision CNBC, reprochant à l'administration de l'ancien président Joe Biden d'avoir été trop généreuse, l'an dernier, sans réclamer de contrepartie.

D'après le Wall Street Journal, les dirigeants de TSMC ont discuté de la possibilité de rembourser les aides fédérales perçues si l'administration Trump venait à exiger d'entrer au capital du groupe.

La Maison blanche et TSMC ont décliné des demandes de commentaire à ce sujet.

TSMC, qui compte Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O parmi ses clients, a annoncé cette année 100 milliards de dollars d'investissements supplémentaires aux Etats-Unis.

