L'administration Trump finalise l'exemption de déclaration de participation pour les entreprises américaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'un sénateur démocrate aux paragraphes 7 et 8)

L'administration Trump a finalisé mardi une règle exemptant les entreprises et les particuliers américains de l'obligation de communiquer des informations sur les bénéficiaires effectifs à l'unité chargée de la lutte contre la criminalité financière du ministère des Finances, annulant ainsi les obligations de déclaration établies en vertu d'une loi de 2021 visant à lutter contre le financement illicite.

Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du ministère des Finances continuera toutefois d’exiger des entreprises étrangères soumises à l’obligation de déclaration qu’elles divulguent les informations relatives à la propriété effective des personnes physiques étrangères, a précisé le ministère dans un communiqué.

« Le Trésor supprime une obligation de déclaration contraignante pour des millions de chefs d’entreprise respectueux de la loi sans compromettre notre sécurité nationale », a déclaré le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, dans ce communiqué.

On entend par « bénéficiaires effectifs » toute personne détenant une participation d’au moins 25 % dans une entreprise ou exerçant un « contrôle substantiel » sur celle-ci.

Cette mesure, annoncée pour la première fois il y a plus d’un an, s’inscrit dans le cadre d’une initiative plus large menée par l’administration du président républicain Donald Trump visant à restreindre les efforts de lutte contre la corruption.

La sénatrice Elizabeth Warren, chef de file démocrate au sein de la commission sénatoriale des affaires bancaires, du logement et des affaires urbaines, a déclaré que l’assouplissement des obligations de déclaration augmentait les risques de contournement des sanctions, de fraude et de trafic de drogue, ainsi que de traite à des fins sexuelles et d’activités criminelles organisées. « C’est un cadeau fait aux cartels, aux criminels et aux adversaires des États-Unis qui exploitent des sociétés écrans pour faire transiter des millions via notre système financier », a déclaré Mme Warren dans un communiqué, ajoutant que la loi n’exigeait des entreprises que de fournir des informations d’identification de base concernant les véritables propriétaires d’une société. Le FinCEN avait auparavant mis en place des règles obligeant certaines entreprises à communiquer des données sur la propriété effective dans le cadre des efforts de lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent soutenus par les législateurs et le ministère des Finances sous l’ancien président Joe Biden.

Le ministère des Finances a indiqué que le FinCEN supprimera les informations précédemment déclarées par des Américains de la base de données gouvernementale sur la propriété effective.

En vertu de la règle finalisée mardi, les sociétés étrangères ne seraient pas tenues de déclarer les Américains qui les ont aidées à s’enregistrer pour exercer leurs activités aux États-Unis.

Elle exempte également les véhicules d’investissement collectifs étrangers enregistrés aux États-Unis de l’obligation de déclarer les informations relatives à la propriété effective d’une personne américaine exerçant un contrôle sur le véhicule d’investissement, a précisé le ministère des Finances.