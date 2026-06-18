L'administration Trump demande à la cour d'appel d'autoriser Kennedy à choisir les membres du comité chargé des vaccins

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* Le ministère américain de la Justice (DOJ) a déclaré que le comité chargé des vaccins n'avait pas atteint le quorum requis pour formuler ses recommandations annuelles concernant la vaccination contre la grippe

* L'appel vise à contester la décision du juge interdisant à 13 des 15 membres du comité d'exercer leurs fonctions

* La réduction par le CDC du nombre de vaccins infantiles systématiquement recommandés reste en suspens

par Nate Raymond

L'administration Trump exhorte une cour d'appel américaine à annuler une décision qui a empêché les personnes nommées par le secrétaire à la Santé Robert F. Kennedy Jr. de siéger au sein d'un comité consultatif clé sur les vaccins, affirmant que ce comité n'est plus en mesure de formuler ses recommandations annuelles concernant la vaccination contre la grippe après qu'un juge l'a injustement mis hors d'état de fonctionner.

Le ministère américain de la Justice a avancé cet argument dans un mémoire déposé tard mercredi devant la Cour d’appel du 1er circuit des États-Unis, dans le cadre de son recours contre la décision rendue le 16 mars par le juge fédéral de district Brian Murphy, basé à Boston, qui avait également empêché le comité de réduire le nombre de vaccins infantiles recommandés dans le cadre des vaccinations de routine.

Le ministère de la Justice a déclaré qu’il ne contestait pas cet aspect de la décision de Murphy, ce qui signifie que la mesure prise le 5 janvier par les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) visant à réduire le nombre de vaccins systématiquement recommandés pour les enfants restera suspendue.

L’administration ne conteste pas non plus la décision de Murphy d’annuler d’autres votes pris par le Comité consultatif sur les pratiques de vaccination (ACIP) des CDC sous la direction de Kennedy, notamment ceux visant à revoir à la baisse les recommandations concernant les vaccins contre l’hépatite B pour les nouveau-nés et les vaccins contre la COVID-19 de manière générale.

Au lieu de cela, le ministère de la Justice s’est strictement concentré sur la décision de Murphy d’empêcher 13 des 15 membres de l’ACIP de continuer à siéger au sein du comité, après avoir conclu qu’ils avaient été sélectionnés à l’issue d’un processus de nomination « entaché d’irrégularités », en violation de la loi fédérale sur les comités consultatifs (Federal Advisory Committee Act).

Ces membres avaient été nommés après que Kennedy, un militant anti-vaccins choisi l’année dernière par le président Donald Trump pour diriger le ministère américain de la Santé et des Services sociaux, eut démis de leurs fonctions et remplacé les 17 experts indépendants qui siégeaient auparavant au sein du comité.

Le ministère de la Justice a fait valoir que le juge avait imposé des « entraves structurelles » qui ont empêché le comité d’atteindre le quorum nécessaire pour se réunir dans le cadre du cycle annuel de recommandations sur le vaccin contre la grippe, étant donné que toute nouvelle nomination devrait probablement être approuvée par le tribunal.

« Si un agent pathogène venait à apparaître demain, la seule voie dont disposerait le gouvernement pour réagir passerait par le tribunal de district », a fait valoir le ministère de la Justice.

Richard Hughes, avocat de l’Académie américaine de pédiatrie et d’autres groupes médicaux qui avaient intenté une action en justice contre les changements apportés à la politique vaccinale, a déclaré dans un communiqué qu’il était convaincu qu’ils obtiendraient gain de cause en appel.

« Ce mémoire démontre que le seul intérêt du secrétaire Kennedy est de mettre en place un groupe restreint de personnes visant à démanteler, plutôt qu’à rétablir, la politique vaccinale », a déclaré M. Hughes.

Dans sa décision rendue en mars, le juge Murphy, nommé par le président démocrate Joe Biden, a estimé que M. Kennedy n’avait accordé que peu, voire aucune attention à une loi exigeant que les comités tels que l’ACIP soient équilibrés, et qu’il avait sélectionné des personnes « manifestement non qualifiées » pour y siéger, dont la plupart n’avaient aucune expérience significative en matière de vaccination.

Mais le ministère de la Justice a fait valoir dans son mémoire que la loi FACA ne prévoit pas de moyen de contester les nominations individuelles au sein d’un comité consultatif et que le juge n’avait pas le pouvoir de réévaluer le bien-fondé des nominations de M. Kennedy en examinant chaque CV individuellement.

« Un juge fédéral qui substitue sa propre appréciation à ces questions a franchi la ligne de démarcation entre le contrôle juridictionnel et la gestion des effectifs de l’exécutif », a fait valoir le ministère de la Justice.

À la demande du ministère, la Cour d’appel du 1er circuit a accepté mardi d’accélérer la procédure d’appel, exigeant que tous les mémoires soient déposés d’ici fin juillet.