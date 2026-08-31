L'administration Trump annonce des accords sur les prix des médicaments avec CSL, Astellas et d'autres laboratoires

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* De nouveaux accords ont également été signés avec des biotechnologies de plus petite taille

* Reuters avait précédemment indiqué que les petits laboratoires pharmaceutiques voyaient peu d’intérêt financier à participer

* Le coût des médicaments sur ordonnance aux États-Unis est souvent près de trois fois supérieur à celui pratiqué dans d’autres pays développés

(Ajout de détails sur les négociations avec Teva au paragraphe 3, de contexte au paragraphe 5, ainsi que du commentaire de Public Citizen aux paragraphes 11 et 13)

par Steve Holland et Michael Erman

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi une nouvelle série d’accords sur la tarification des médicaments conclus avec des laboratoires pharmaceutiques internationaux et certaines petites entreprises biotechnologiques, dans le cadre d’une initiative visant à rendre les soins de santé plus abordables pour les Américains.

Des accords ont été signés avec des entreprises telles qu’Astellas 4503.T , BeOne Medicines 688235.SS , CSL CSL.AX , BridgeBio BBIO.O , Sun Pharmaceutical SUN.NS et UCB SA

UCB.BR , a déclaré M. Trump lors d’un événement organisé dans le Bureau ovale en présence de dirigeants de ces entreprises.

La société israélienne Teva TEVA.TA , qui participait également à cet événement, a indiqué dans un communiqué de presse qu’elle était toujours en pourparlers avec l’administration au sujet d’un éventuel accord.

Ces entreprises ont proposé des médicaments aux programmes Medicaid des États aux prix de la "nation la plus favorisée", a déclaré M. Trump, qualifiant cela de "remise considérable, qui devrait réduire considérablement le coût de vos soins médicaux".

On ignore combien de médicaments ces accords couvrent et à quels taux de remise, ce qui rend impossibles à estimer les économies réalisées par le gouvernement ou les patients. La Maison Blanche n’a pas divulgué les détails de ces accords et les entreprises ont, dans des communiqués de presse distincts, qualifié certaines clauses de confidentielles. L’administration et certaines de ces entreprises ont indiqué que des économies supplémentaires seraient réalisées à l’avenir sur les médicaments innovants, et que des accords avaient été conclus pour fabriquer davantage de produits aux États-Unis.

DES ACCORDS QUI VIENNENT S’AJOUTER AUX PRÉCÉDENTS

Les consommateurs américains paient actuellement de loin le prix le plus élevé pour les médicaments sur ordonnance, souvent près de trois fois plus que dans d’autres pays développés, et Donald Trump fait pression sur les laboratoires pharmaceutiques pour qu’ils alignent leurs prix sur ceux pratiqués ailleurs.

Ces accords font suite à ceux que l’administration a conclus depuis l’année dernière avec 17 parmi les plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux, notamment Pfizer PFE.N , Eli Lilly LLY.N et Novo Nordisk NOVOb.CO .

Ces entreprises ont accepté de réduire certains prix pour les programmes de santé fédéraux et de vendre certains médicaments directement aux patients via un site web portant la marque Trump, en échange d’allègements sur les droits de douane . On ignore s’il existe des accords "TrumpRx" avec des entreprises de plus petite taille.

Les économies les plus importantes issues des accords précédents concernent les médicaments amaigrissants. Novo et Lilly ont accepté des baisses de prix en échange d’une meilleure accessibilité de leurs médicaments via le programme Medicare.

Mehmet Oz, administrateur des Centers for Medicare & Medicaid Services, a déclaré lundi que 600 000 personnes âgées avaient demandé des ordonnances dans le cadre d’un nouveau programme pilote temporaire, lancé le 1er juillet.

Au-delà des médicaments amaigrissants, des détracteurs tels que l'association de défense des consommateurs Public Citizen se sont montrés sceptiques quant à l'ampleur réelle des réductions de prix dont bénéficient les Américains grâce aux accords conclus par la Maison Blanche.

Medicaid bénéficie déjà de remises importantes de la part des laboratoires pharmaceutiques en vertu de la législation en vigueur, et la plupart des personnes couvertes par le programme ne paient qu’une somme modique de leur poche pour leurs ordonnances.

"Ces nouveaux accords détournent l’attention de l’échec du plan de l’administration visant à ramener les prix des médicaments aux États-Unis aux niveaux pratiqués dans d’autres pays riches", a déclaré dans un communiqué Peter Maybarduk, directeur du programme "Access to Medicines" au sein de l’association de défense des consommateurs.

LES PETITS LABORATOIRES TARDENT À SIGNER

Les laboratoires pharmaceutiques de petite et moyenne taille ont tardé à signer ces accords sur la tarification des médicaments, a rapporté Reuters.

Un article de Reuters publié en juin révélait que seule la société japonaise Astellas 4503.T avait confirmé avoir déposé une demande pour participer au programme de tarification Medicaid à cette date, tandis que des dirigeants d’entreprises telles qu’Ionis Pharmaceuticals IONS.O affirmaient ne voir que peu d’avantages financiers à y adhérer.

La Maison Blanche a organisé cette année plusieurs événements très médiatisés avec des dirigeants du secteur pharmaceutique afin de promouvoir ses efforts en matière de coûts de santé, dans le cadre d’une initiative plus large visant à mettre en avant l’accessibilité financière avant les élections de mi-mandat de cette année, qui décideront du contrôle du Congrès.

L’administration a déclaré que sa campagne plus large sur la tarification des médicaments, y compris les accords conclus précédemment avec de grandes entreprises pharmaceutiques, pourrait permettre d’économiser 64,3 milliards de dollars en dépenses fédérales et étatiques au cours de la prochaine décennie, mais ce chiffre reste hypothétique.