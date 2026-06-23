L'administration Trump accorde 17,5 MdsUSD pour relancer le nucléaire

(Zonebourse.com) - Le département américain de l'Énergie (DOE) vient d'annoncer un engagement conditionnel de prêts de 17,5 MdsUSD pour accélérer la construction de dix réacteurs nucléaires de grande taille aux Etats-Unis d'ici 2030. Ces fonds seront destinés à financer l'achat d'équipements à long délai de fabrication, une étape jugée critique pour relancer la chaîne d'approvisionnement nucléaire américaine.

Le programme, piloté par l'Office of Energy Dominance Financing, doit soutenir jusqu'à cinq projets, chacun portant sur deux réacteurs AP1000 de Westinghouse. Ces unités, déjà homologuées aux Etats-Unis, disposent chacune d'une puissance d'environ 1,1 gigawatt. Au total, les dix réacteurs visés représenteraient 11 gigawatts de capacité, soit de quoi alimenter près de 10 millions de foyers américains, selon le DOE.

L'enjeu ne porte pas seulement sur la production d'électricité. Washington cherche aussi à réduire les délais et les coûts de construction en commandant en bloc des composants complexes, comme les équipements nucléaires lourds nécessitant plusieurs années de fabrication. Le DOE estime que cette approche pourrait accélérer les calendriers de déploiement de près de trois ans.

Westinghouse, détenue à 51 % par Brookfield Asset Management et à 49 % par le producteur d'uranium canadien Cameco, doit s'associer à des électriciens ou à des groupes énergétiques, avec un apport en fonds propres de 500 millions de dollars de la part de chaque partenaire par projet avant tout tirage sur les prêts fédéraux. Sept lettres d'intention ont déjà été signées avec des partenaires potentiels.

Cette annonce s'inscrit dans une dynamique plus large de renaissance du nucléaire à l'échelle mondiale depuis le début de la guerre en Ukraine. Face aux tensions géopolitiques, à la volatilité des marchés de l'énergie et à la nécessité de décarboner les économies, de nombreux pays redécouvrent le rôle stratégique d'une production électrique pilotable, souveraine et bas carbone. Aux Etats-Unis comme en Europe ou en Asie, le nucléaire redevient un pilier de la sécurité énergétique, capable de soutenir la croissance des besoins liés à l'intelligence artificielle et aux infrastructures numériques tout en réduisant la dépendance aux importations d'hydrocarbures.

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