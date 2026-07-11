L'administration Trump a assigné à comparaître des journalistes du New York Times dans le cadre d'un article sur Air Force One, selon le journal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des réactions des organisations de défense de la liberté de la presse aux paragraphes 5 à 8)

Le New York Times a déclaré samedi que le ministère américain de la Justice avait ordonné à plusieurs de ses journalistes de témoigner devant un grand jury fédéral après qu’ils eurent publié des articles sur des problèmes de sécurité concernant le nouvel Air Force One du président Donald Trump , offert par le Qatar.

Le journal a indiqué que des citations à comparaître avaient été délivrées vendredi, demandant aux journalistes de se présenter mercredi devant un grand jury pour témoigner "au sujet d’une violation présumée du droit pénal fédéral".

Ces citations à comparaître ont été émises par Jay Clayton, le procureur fédéral de Manhattan, et, dans certains cas, remises au domicile des journalistes par des agents fédéraux, a rapporté le média. Celui-ci a qualifié cette mesure d’"escalade extraordinaire dans les efforts du président Trump pour menacer et intimider les organes de presse indépendants".

Dans une déclaration à Reuters, un porte-parole du ministère de la Justice n’a ni confirmé ni infirmé l’existence de ces citations à comparaître, mais a indiqué que l’administration ne visait pas les journalistes et qu’elle s’inquiétait plutôt des fuites d’informations classifiées. La Maison Blanche a renvoyé toutes les questions au ministère de la Justice. Les associations de défense du journalisme ont critiqué ces assignations à comparaître, les qualifiant de menace pour la liberté de la presse et les droits constitutionnels. Le National Press Club a exhorté le ministère de la Justice à retirer "immédiatement" ces assignations à comparaître. "Lorsque des agents fédéraux se présentent au domicile de journalistes munis d’assignations à comparaître, il ne s’agit pas d’une simple application de la loi", a déclaré le club dans un communiqué. "Il s’agit d’une atteinte extraordinaire à la liberté de la presse qui frappe au cœur du Premier amendement." Clayton a récemment été nommé par Trump à la tête du Bureau du directeur du renseignement national. Le Comité des journalistes pour la liberté de la presse a appelé la commission du renseignement du Sénat américain à demander des comptes à Clayton lorsqu’il se présentera mercredi prochain pour son audition de confirmation. Trump a déclaré mercredi qu’il utiliserait un ancien Air Force One "en souvenir du bon vieux temps" pour se rendre d’Ankara à la base de la Royal Air Force de Mildenhall, en Grande-Bretagne, tandis que le nouvel appareil faisait escale à cette même base afin que les militaires américains qui y sont stationnés puissent visiter l’appareil.

Une vidéo diffusée tard mercredi soir montrait Trump montant à bord du nouvel Air Force One offert par le Qatar sur la base britannique, alors que celui-ci s'apprêtait à s'envoler vers les États-Unis.