L'administration américaine estime que les constructeurs automobiles économiseraient plus de 35 milliards de dollars grâce aux nouvelles règles sur les carburants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les principaux constructeurs automobiles économiseront plus de 35 milliards de dollars en coûts technologiques jusqu'en 2031 dans le cadre d'une large réduction des normes d'économie de carburant des véhicules proposée mercredi, a déclaré l'administration Trump.

General Motors GM.N économiserait 8,7 milliards de dollars de 2027 à 2031, tandis que Ford F.N et Stellantis STLAM.MI , société mère de Chrysler, économiseraient chacun plus de 5 milliards de dollars, a indiqué la National Highway Traffic Safety Administration. Hyundai 005380.KS économiserait 4,6 milliards de dollars, Subaru 7270.T 3,8 milliards de dollars et Toyota 7203.T 2,3 milliards de dollars.