L'activité parfumerie de Coty subit un nouveau revers avec le procès concernant le parfum David Beckham

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* DB Ventures et Nautica poursuivent Coty pour violation présumée de contrats de licence de parfums

* L'action Coty a atteint son plus bas niveau historique début avril; un directeur général par intérim est en poste depuis janvier

* Les données de Global Fusion montrent que les ventes des marques ont augmenté depuis 2023

* Coty affirme que les plaintes déposées par DB Ventures et Nautica sont "sans fondement"

(Ajout des dommages-intérêts au paragraphe 12, d'une source du secteur au paragraphe 13) par Alexander Marrow et Helen Reid

La marque de beauté Coty

COTY.N fait l'objet d'une action en justice intentée par DB Ventures, la société à l'origine du parfum éponyme de l'ancienne star du football David Beckham, pour ce que la plainte qualifie de violations flagrantes et substantielles du contrat de licence, selon des documents judiciaires.

Cette action en justice constitue un nouveau revers pour l'activité parfumerie de Coty, sa principale source de revenus.

DB Ventures, qui réclame au moins 41 millions de dollars de dommages-intérêts, affirme que Coty a mal géré la marque en autorisant la vente présumée des parfums David Beckham dans des stations-service.

“Comment cela a-t-il pu se produire? Par désespoir et par cupidité”, indique la plainte, déposée à New York le 23 avril, selon des documents consultés par Reuters.

Coty fait face à une action en justice similaire de la part de Nautica, qui, tout comme DB Ventures, appartient en dernier ressort au conglomérat américain Authentic Brands AUTH.N , selon les documents. Ces poursuites judiciaires sont rapportées ici pour la première fois.

Si Coty tire l'essentiel de son chiffre d'affaires des parfums, cette activité est en recul, le groupe étant sur le point de perdre des licences, notamment pour l'activité beauté de Gucci, et alors que la concurrence s'intensifie de la part de nouvelles marques de beauté et de rivaux plus importants tels que L'Oréal OREP.PA .

Les actions de Coty ont chuté de 78 % au cours de l'année écoulée et le groupe a déjà prévenu d'une forte baisse de ses résultats du troisième trimestre, attendus mardi prochain.

Nautica a fait valoir dans son action en justice que la "violation flagrante et persistante" par Coty de l'accord de licence avait causé un préjudice irréparable à sa marque. Les deux actions en justice alléguaient que Coty faisait appel à des distributeurs non agréés.

En réponse aux questions concernant ces poursuites, un porte-parole de Coty a déclaré: “Coty ne commente pas les affaires judiciaires en cours. Ces allégations sont sans fondement et nous nous défendrons vigoureusement.”

Authentic Brands a refusé de commenter.

Une source du secteur, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré que les performances des marques sous Coty contredisaient les allégations des poursuites et a suggéré que ces actions en justice constituaient une tactique d'Authentic visant à faire pression sur Coty pour qu'elle renonce aux licences avant leur expiration en 2028 et 2030.

Les ventes annuelles des parfums David Beckham ont augmenté de 71,9 % entre 2023 et 2025 pour atteindre 22,9 millions de dollars, tandis que celles de Nautica ont progressé de 34,2 % pour atteindre 29,1 millions de dollars, selon les données de Global Fusion, la plateforme d'intelligence de marché de Nielsen.

LES DÉFIS DU directeur général PAR INTÉRIM

Les actions de Coty ont atteint un plus bas historique début avril et le directeur général par intérim Markus Strobel, qui a remplacé Sue Nabi en janvier après que celle-ci a démissionné après cinq ans de service, doit relever le défi de redresser la situation du propriétaire de CoverGirl.

En février, Coty a retiré ses prévisions annuelles et a averti qu'il s'attendait à ce que l'Ebitda ajusté du troisième trimestre tombe à 100-110 millions de dollars, bien en deçà de la prévision moyenne des analystes de 201,6 millions de dollars.

L’une des tâches les plus importantes consistera à compenser la perte de la marque lucrative Gucci au profit de L’Oréal, qui, selon les analystes, devrait intervenir en 2028.

De plus, Authentic Brands a déclaré en janvier, avant les poursuites judiciaires, avoir accepté de céder les licences des parfums DB Ventures et Nautica à Interparfums IPAR.O à l’expiration des contrats de Coty, en avril 2028 pour DB Ventures et en janvier 2030 pour Nautica.

Interparfums a refusé de commenter cette information.

Le président du groupe français de cosmétiques L'Oréal

OREP.PA a écarté le mois dernier son petit rival, affirmant que Coty n'avait pas de modèle économique.

M. Strobel, ancien cadre de Procter & Gamble, s'efforce de définir une nouvelle stratégie, s'engageant à allouer davantage de fonds aux marques phares alors que l'entreprise cherche à relancer ses ventes. Coty a désigné Kylie Cosmetics et ses licences à long terme avec Burberry et Marc Jacobs comme certains de ses meilleurs atouts.

En septembre, Coty a lancé une révision stratégique de son activité de cosmétiques grand public, dans le cadre de laquelle elle a déclaré vouloir évaluer différentes options, notamment des partenariats, des cessions et des scissions pour des marques telles que Rimmel et Max Factor.