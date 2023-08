L'activité industrielle se contracte pour le cinquième mois consécutif, ce qui se traduit par une baisse des droits de douane moyens en Chine

** Les actions des sociétés chinoises cotées aux Etats-Unis chutent en début de marché après que l'activité manufacturière de la Chine se soit contractée pour le cinquième mois consécutif en août (link)

** Le plus grand promoteur immobilier privé de Chine, Country Garden 2007.HK , a affiché une perte semestrielle record (link) mercredi, ce qui ne fait qu'aggraver les difficultés

** Les sociétés de commerce électronique Alibaba Group Holding

BABA.N , JD.com Inc JD.O et Pinduoduo Inc PDD.O chutent de 1,4% à 2,8%

** Les valeurs de jeux Bilibili Inc BILI.O perdent 3,5% et son homologue NetEase Inc NTES.O perd 0,5%, tandis que le géant des moteurs de recherche Baidu Inc BIDU.O perd 1,9%

** Les entreprises de véhicules électriques Li Auto Inc LI.O , Nio Inc NIO.N et Xpeng Inc XPEV.N glissent entre 2,5% et 1,2%

** La société de streaming musical Tencent Music Entertainment Group TME.N et la plateforme vidéo en ligne IQIYI Inc IQ.O perdent respectivement 2 % et 2,4 %, tandis que la société de médias sociaux Weibo Corp WB.O et la plateforme de streaming en direct Huya Inc HUYA.N perdent respectivement 1,6 % et 2,6 %

** Les sociétés d'éducation en ligne Gaotu Techedu Inc

GOTU.N , TAL Education Group TAL.N et New Oriental Education & Technology Group Inc EDU.N baissent de 0,8% à 1,4%

** Les courtiers en ligne Futu Holdings Ltd FUTU.O et UP Fintech Holding Ltd TIGR.O perdent respectivement 2,5% et 3,2%

** Les ETF chinois tels que IShares MSCI China ETF MCHI.O , China Large-Cap ETF FXI.N et KraneShares CSI China Internet ETF KWEB.K chutent de 1,6 % à 2,1 %, tandis que Direxion China CSI Daily Bull 2X CWEB.K perd 4,2 %