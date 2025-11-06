L'activité Hardware pèse sur les revenus de Prismaflex au deuxième trimestre

(AOF) - Prismaflex International a réalisé un chiffre d'affaires de 11,4 millions d'euros au deuxième trimestre, clos fin septembre, de l'exercice 2025-2026, en repli de 12,5%. L'activité du spécialiste de la fabrication industrielle de panneaux d'affichage et de l'impression numérique grand format a reculé de 11,3% à taux de change constant. "La conjoncture économique pèse sur la dynamique Print tandis que l’activité Hardware, plus volatile d’un trimestre à l’autre, a été ponctuellement pénalisée par des reports de livraisons, a commenté la société".

Les revenus du Print ont reculé de 5,2% à 8,51 millions d'euros tandis que ceux de l'activité Hardware ont chuté de 28,7% à 2,86 millions d'euros.

Sur le plan commercial, le carnet de commandes reste stable au 30 septembre 2025 par rapport au 30 juin 2025, à 10,3 millions d'euros. Prismaflex évoque "l'attentisme marqué des donneurs d'ordre lié aux incertitudes économiques et politiques notamment en France".

"Le recul de l'activité, associé à un mix produit moins favorable aux marges qu'en 2024-2025, pèsera logiquement sur le résultat opérationnel courant du semestre qui sera inférieur à celui de l'an dernier, tout en restant bénéficiaire", prévient le groupe.

Selon Prismaflex, le recul du chiffre d'affaires semestriel limité à 2,5% (-1,5% à taux de change constant) au premier semestre confirme "le scénario d'une consolidation de l'activité en 2025-2026 dans un contexte de marché incertain". Dans ce contexte, le groupe continue "de porter une attention soutenue sur ses charges et sur le maintien d'un bon niveau de trésorerie".

