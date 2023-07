L'activité en zone euro se dégrade plus que prévu et les perspectives sont sombres

La bonne nouvelle de cette publication est que les entreprises interrogées ont indiqué une nouvelle atténuation des pressions inflationnistes, les prix de vente ayant notamment enregistré leur plus faible hausse depuis près de deux ans et demi.

Enfin, l'indice manufacturier est ressorti à 42,7 après 43,4. Le consensus était de 43,5. Selon le Chef économiste de la Hamburg Commercial Bank, les fortes baisses des nouvelles commandes et des arriérés de production enregistrées en juillet suggèrent le maintien d'un taux de contraction élevé au cours des prochains mois.

Dans le détail, l'indice PMI des services est à 51,1 contre 52, alors que le consensus s'établissait à 51,5. Cyrus de la Rubia souligne que les perspectives de ce secteur se sont également assombries par un retour à la baisse du volume des nouvelles affaires et du travail en cours chez les prestataires de services.

(AOF) - La contraction de l’activité dans le secteur privé s’est accentuée dans la zone euro en juillet, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d’achats (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 48,9 en juillet contre 49,9 en juin. Le consensus visé était de 49,7. Aussi bien le secteur manufacturier que celui des services ont reculé.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.