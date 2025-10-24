L’activité économique française a connu en octobre sa plus importante contraction depuis février

(AOF) - Le secteur privé français a connu en octobre sa plus importante contraction depuis février, pénalisé par le secteur des services, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est tombé à 46,8, contre 48,1 en septembre. Le PMI pour les services est passé de 48,5 à 47,1 entre septembre et octobre et il était attendu à 48,7. Le PMI le secteur manufacturier est passé de 48,2 à 48,3 entre septembre et octobre et il était attendu à 48,2.

Notre modèle HCOB de prévision immédiate annonce une croissance nulle du PIB français pour le troisième trimestre de l'année", a indiqué Jonas Feldhusen, Junior Economist à la Hamburg Commercial Bank. Avant d'ajouter : "Si les entreprises françaises restent globalement optimistes quant à une croissance de leur activité dans les douze prochains mois, la confiance s'est toutefois dégradée, en raison principalement de la faiblesse de l'économie mondiale et du climat de forte incertitude politique en France".

"Le climat économique et politique général reste tendu", ce qui "risque de peser sur les dépenses de consommation et les investissements", a prévenu l'économiste.