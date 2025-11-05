 Aller au contenu principal
L'activité du secteur privé français accentue sa contraction
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 10:00

L'indice HCOB PMI composite de la France s'est replié de 48,1 en septembre à 47,7 en octobre, affichant ainsi son plus bas niveau depuis février dernier, et signalant une 14e baisse mensuelle consécutive de l'activité du secteur privé français.

Le taux de contraction du volume global des nouvelles affaires est demeuré relativement stable par rapport à ceux observés lors des deux mois précédents, ce malgré un ralentissement du recul des ventes à l'export au cours du mois.

Le recul des volumes d'activité et de la demande n'a pas empêché les entreprises privées de renforcer leur effectifs, l'emploi ayant progressé dans le secteur manufacturier comme dans celui des services en octobre.

À 48 contre 48,5 en septembre, l'indice PMI HCOB des services s'est replié pour un deuxième mois consécutif et a affiché son plus bas niveau depuis six mois, signalant ainsi en octobre la plus forte contraction de l'activité depuis avril dernier.

