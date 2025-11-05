L'activité du secteur privé français accentue sa contraction
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 10:00
Le taux de contraction du volume global des nouvelles affaires est demeuré relativement stable par rapport à ceux observés lors des deux mois précédents, ce malgré un ralentissement du recul des ventes à l'export au cours du mois.
Le recul des volumes d'activité et de la demande n'a pas empêché les entreprises privées de renforcer leur effectifs, l'emploi ayant progressé dans le secteur manufacturier comme dans celui des services en octobre.
À 48 contre 48,5 en septembre, l'indice PMI HCOB des services s'est replié pour un deuxième mois consécutif et a affiché son plus bas niveau depuis six mois, signalant ainsi en octobre la plus forte contraction de l'activité depuis avril dernier.
A lire aussi
-
L'activité économique de la zone euro a progressé en octobre à son rythme le plus rapide depuis mai 2023, s'éloignant ainsi de la cadence modérée observée en début d'année, grâce à l'accélération de l'activité dans le secteur des services et des conditions de la ... Lire la suite
-
Cécile Kohler et Jacques Paris, les deux Français sortis mardi de prison en Iran et que Paris considérait comme des "otages d'Etat", vivent mercredi leurs premières heures de semi-liberté à l'ambassade de France, attendant de pouvoir quitter la République islamique ... Lire la suite
-
L'activité du secteur privé en France a accentué sa contraction en octobre, pénalisée par une demande faible dans les services et le secteur manufacturier, selon l'indice PMI publié mercredi par S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB). L'indice PMI
-
par Lewis Krauskopf et Saeed Azhar Wall Street se prépare à des changements après l'élection mardi du socialiste Zohran Mamdani à la mairie de New York, les acteurs de la finance s'inquiétant de la compétitivité du centre du capitalisme mondial et de son attrait ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer