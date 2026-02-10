 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'activité Digital de Quadient se porte bien
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 08:52

Quadient a dévoilé une solide performance pour son activité "Digital" au quatrième trimestre, portée par une demande en forte hausse pour l'automatisation des communications.

Ainsi, sur les trois derniers mois de l'exercice 2025, l'activité Digital a enregistré son plus haut niveau de prises de commandes avec une croissance à deux chiffres par rapport à la même période en 2024, et notamment une progression de 25% sur les solutions d'automatisation des processus financiers.

Cette bonne performance a été soutenue par la poursuite du développement dans les secteurs réglementés et par la signature de nouveaux contrats d'envergure auprès de grands comptes dans les services financiers, l'assurance, la santé, la technologie et l'industrie manufacturière.

Par exemple, Quadient explique avoir remporté un contrat auprès de l'un des plus grands groupes bancaires et de services financiers multinationaux en Europe, portant sur plusieurs années et représentant un montant total de 4,9 millions d'euros.

Valeurs associées

QUADIENT
15,8000 EUR Euronext Paris +3,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank