L'activité Digital de Quadient se porte bien
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 08:52
Ainsi, sur les trois derniers mois de l'exercice 2025, l'activité Digital a enregistré son plus haut niveau de prises de commandes avec une croissance à deux chiffres par rapport à la même période en 2024, et notamment une progression de 25% sur les solutions d'automatisation des processus financiers.
Cette bonne performance a été soutenue par la poursuite du développement dans les secteurs réglementés et par la signature de nouveaux contrats d'envergure auprès de grands comptes dans les services financiers, l'assurance, la santé, la technologie et l'industrie manufacturière.
Par exemple, Quadient explique avoir remporté un contrat auprès de l'un des plus grands groupes bancaires et de services financiers multinationaux en Europe, portant sur plusieurs années et représentant un montant total de 4,9 millions d'euros.
Valeurs associées
|15,8000 EUR
|Euronext Paris
|+3,00%
