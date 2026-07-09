L'activité de prêt direct aux États-Unis recule alors même que les sociétés de crédit privées lèvent davantage de fonds

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Patturaja Murugaboopathy

Les prêts directs accordés par les sociétés de crédit privées américaines ont fortement chuté au deuxième trimestre, alors même que la levée de fonds de ces sociétés a rebondi, soulignant le décalage entre les capitaux levés pour cette classe d’actifs et le volume de transactions permettant de les absorber.

Les fonds de prêt direct à capital fixe axés sur l'Amérique du Nord ont levé 16,25 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 1,3 milliard au premier trimestre, selon les données de Preqin, soit leur plus haut niveau depuis deux ans.

Mais les volumes de prêts ont évolué dans la direction opposée.

Le volume des prêts directs aux États-Unis, qui mesure les prêts accordés directement par les fonds de crédit privés aux entreprises, a chuté d’environ 55 % d’un trimestre à l’autre, passant de 74,67 milliards de dollars au premier trimestre à 33,59 milliards au deuxième trimestre, soit son plus bas niveau depuis le deuxième trimestre 2023, selon les données de PitchBook/LCD. Le nombre de transactions est passé de 217 à 154.

Les prêteurs directs sont des fonds de crédit privés qui prêtent directement aux entreprises, souvent pour financer des rachats, des acquisitions ou des refinancements, plutôt que de passer par des banques ou le marché des prêts syndiqués.

Cette évolution montre que les capitaux continuent d’affluer vers les fonds de crédit privé, mais que les prêteurs se montrent de plus en plus sélectifs quant à l’utilisation de ces capitaux. Ce changement fait suite à un renforcement de la surveillance après des défauts de paiement, à des inquiétudes concernant l’exposition aux logiciels et à la pression exercée par les investisseurs particuliers pour le rachat de certains véhicules semi-liquides.

Jun Li, responsable mondial et pour les Amériques de la gestion de patrimoine et d’actifs chez EY, a déclaré que ce ralentissement reflétait un affaiblissement des activités de fusions-acquisitions et de rachats d’entreprises, des retards de la part des emprunteurs, la concurrence du marché des prêts syndiqués à grande échelle et une plus grande sélectivité de la part des gestionnaires de crédit privé.

Le recul a été le plus marqué dans le domaine des prêts soutenus par le capital-investissement, une source clé de la demande de prêts directs. Les sociétés de rachat utilisent les prêts de crédit privé pour financer leurs acquisitions, mais le volume des prêts directs soutenus par le capital-investissement est tombé à 19,40 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre 44,61 milliards au premier, selon les données de PitchBook/LCD. Le volume lié aux LBO (rachats par endettement) a chuté à 9,79 milliards de dollars, contre 22,31 milliards.

La prudence dont font preuve certaines sociétés de crédit privé s’explique également par les prêts accordés pendant la période de forte expansion de 2021-2022. De nombreux emprunteurs se sont endettés alors que les taux étaient plus bas et les conditions plus souples. La hausse des taux a depuis rendu le service de ces prêts plus difficile, poussant les prêteurs à exiger de meilleures conditions tarifaires et des garanties plus solides pour les nouvelles opérations.

Certaines sociétés sont également freinées par les tensions pesant sur leur portefeuille existant. Bryant Riley, président-directeur général de B.Riley Financial, a déclaré que les crédits plus anciens montraient des signes de tension, ce qui conduit certaines sociétés de développement d’entreprises (BDC) à conserver des liquidités pour les emprunteurs en difficulté plutôt que pour de nouveaux prêts.

Les BDC privées ont également dû faire face à des demandes de rachat, tandis que les actions de nombreuses BDC cotées en bourse se négocient en dessous de leur valeur liquidative, ce qui limite leur capacité à lever de nouveaux capitaux.

“À long terme, les investisseurs sont susceptibles d’accorder davantage d’importance à la qualité de la souscription et aux rendements ajustés au risque qu’à la seule rapidité de déploiement”, a déclaré M. Li, d’EY.