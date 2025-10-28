L'activité de Haulotte se contracte dans un marché dégradé
Ce recul s'inscrit dans la continuité de la tendance observée depuis plus d'un an sur le marché mondial des nacelles, affaibli par un environnement économique et géopolitique incertain.
Par zone géographique, seule l'Europe résiste avec une activité à -3% à fin septembre tandis que l'activité reste morose en Asie-Pacifique (-22% depuis le début de l'année) tout comme en Amérique du Nord (-47%) et en Amérique latine (-37%).
Du côté des segments, les ventes d'engins reculent de 28% à fin septembre, à 314 millions d'euros, la location baisse de 7% à 15 millions d'euros, tandis que l'activité de service reste stable à 55 millions d'euros.
A ce jour, les perspectives d'activité pour le deuxième semestre 2025 restent limitées et nombre d'acteurs de la location commencent d'ores et déjà à se projeter sur l'année 2026. 'Dans ce contexte, le Groupe ne prévoit pas d'amélioration notable de son résultat opérationnel courant sur le deuxième
semestre 2025', souligne Haulotte.
