L'activité automobile de Tesla renoue avec la croissance, les livraisons ayant dépassé les prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les livraisons du troisième trimestre ont dépassé de 29 636 véhicules le consensus établi par Visible Alpha

* Tesla doit réaliser au moins 311 448 livraisons au quatrième trimestre pour éviter une troisième baisse annuelle consécutive

* Les résultats trimestriels seront publiés le 21 octobre après la clôture du marché

(Mise à jour des chiffres relatifs aux actions au paragraphe 2, ajout de détails et de contexte)

par Anhata Rooprai et Akash Sriram

Tesla TSLA.O est en passe de mettre fin à deux années consécutives de baisse de ses ventes après que ses livraisons du troisième trimestre ont dépassé vendredi les estimations de Wall Street, le rebond observé en Europe offrant au constructeur automobile une voie de retour vers la croissance sans avoir recours aux incitations fiscales américaines.

L'action de la société basée à Austin, au Texas, qui a perdu environ un cinquième de sa valeur depuis le début de l'année, a progressé de plus de 5 % en début de séance.

Ces chiffres suggèrent que l’activité automobile principale de Tesla pourrait retrouver son élan, alors même que les investisseurs s’intéressent de plus en plus, au-delà des livraisons trimestrielles, à l’offensive menée par le directeur général Elon Musk dans les domaines de l’IA, des robotaxis et des robots humanoïdes.

La valorisation du constructeur de véhicules électriques, qui s’élève à environ 1 400 milliards de dollars, repose largement sur ces ambitions à long terme, même si les ventes de véhicules restent sa principale source de revenus.

« Ces chiffres solides mettent Tesla sur la voie d’une croissance des livraisons sur l’ensemble de l’année, après deux années de recul. Je considère le FSD (Full Self-Driving) comme un facteur de différenciation qui incite les consommateurs à choisir Tesla plutôt que d’autres constructeurs automobiles », a déclaré Seth Goldstein, analyste actions senior chez Morningstar.

Tesla doit encore livrer 311 448 véhicules pour égaler le total de l’année dernière, soit un chiffre inférieur à celui de n’importe quel trimestre depuis mi-2022.

Aux États-Unis, les ventes de l’entreprise dirigée par Elon Musk devaient reculer par rapport au troisième trimestre record de l’année dernière, après l’expiration, fin septembre 2025, d’un crédit d’impôt fédéral de 7 500 dollars destiné aux acheteurs de véhicules électriques.

Tesla a livré 486 532 véhicules entre juillet et septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 456 896 véhicules, selon les données compilées par Visible Alpha.

La demande semblait solide à l’entame du trimestre, le directeur financier Vaibhav Taneja ayant déclaré en juillet que Tesla « avait clôturé le deuxième trimestre avec son plus important carnet de commandes depuis 2023 ».

Contrairement au début de l’année, les analystes ont revu à la hausse leurs prévisions pour l’ensemble de l’année: ils tablent désormais sur 1,82 million de livraisons en 2026, contre 1,65 million dans le consensus de juin.

Vendredi également, Rivian RIVN.O , un concurrent de plus petite taille, a dépassé les estimations concernant ses livraisons du troisième trimestre et a réaffirmé ses prévisions de livraisons annuelles. Tesla devrait publier ses résultats trimestriels le 21 octobre après la clôture des marchés.

REPRISE EN EUROPE

Après le fléchissement enregistré l’année dernière en Europe, dû en partie à la controverse autour des positions politiques de Musk et en partie à la concurrence de constructeurs chinois moins chers, les immatriculations dans l’UE ont augmenté d’environ deux tiers entre janvier et août par rapport à l’année précédente, selon l’Association des constructeurs européens d’automobiles.

La reprise des ventes de Tesla en Europe s’est accélérée au troisième trimestre, avec une forte croissance des immatriculations en France et au Danemark et des progrès plus généralisés en septembre, soutenus par les aides gouvernementales, des comparaisons plus favorables par rapport à l’année précédente et un intérêt croissant des consommateurs pour les véhicules électriques.

Les analystes s’attendent à ce que le déploiement progressif du logiciel « Full Self-Driving » (FSD) de l’entreprise en Europe stimule encore davantage les ventes, le FSD étant désormais homologué dans huit pays.

Sa flotte de robotaxis est plus réduite que celle de Waymo, filiale d’Alphabet GOOGL.O , qui exploite des services commerciaux dans plusieurs villes américaines.

Le service de robotaxis de Tesla fonctionne désormais sans superviseur de sécurité à bord au Texas et en Floride. Le mois dernier, l’entreprise a ajouté son « Cybercab », spécialement conçu à cet effet, à son service de robotaxis existant à Austin.