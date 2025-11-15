L'activiste Starboard vend sa participation dans Pfizer après avoir réclamé des changements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Svea Herbst-Bayliss

L'investisseur activiste Starboard Value a liquidé sa position dans Pfizer PFE.N , selon un dépôt réglementaire vendredi, mettant ainsi fin à ses efforts de changement visant à stimuler le cours de l'action du fabricant de médicaments.

Starboard a vendu environ 8,5 millions d'actions Pfizer au cours du troisième trimestre, selon sa déclaration 13-F qui détaille les avoirs des gestionnaires d'actifs dans les sociétés américaines cotées en bourse à la fin d'une période de trois mois.

À la fin du quatrième trimestre 2024, le fonds spéculatif a déclaré détenir 15,4 millions d'actions Pfizer.

Le fonds spéculatif a fait parler de lui il y a un an en annonçant une prise de participation d'environ 1 milliard de dollars dans le fabricant de médicaments, à un moment où les actions se négociaient à environ la moitié du plus haut niveau atteint par l'entreprise lors de la pandémie.

Le fondateur de Starboard, Jeffrey Smith, a déclaré lors d'une conférence sectorielle que le conseil d'administration de Pfizer devait tenir la direction pour responsable de la sous-performance de l'entreprise.

Starboard est l'un des investisseurs activistes les plus actifs du secteur, ayant pris cette année des positions sur le site de voyage TripAdvisor TRIP.O , la société d'ingénierie Rogers ROG.N et la société de logiciels d'automatisation financière BILL Holdings BILL.N , où il a rapidement obtenu un siège au conseil d'administration pour l'un de ses directeurs.

Le fonds spéculatif avait approché deux anciens cadres de Pfizer, dont l'ancien directeur général Ian Read, pour l'aider dans sa campagne, mais la coopération s'est vite évanouie.

Pfizer a aujourd'hui une valeur de marché de 142 milliards de dollars, contre environ 162 milliards de dollars lorsque la position de Starboard sur Pfizer a été révélée en octobre 2024.

Un représentant de Starboard n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le dépôt de vendredi a également montré que Starboard a liquidé sa position dans l'organisation de recherche contractuelle Fortrea Holdings FTRE.O , en vendant 2,5 millions d'actions au cours du troisième trimestre.

Le fonds spéculatif a annoncé son investissement dans Fortrea, qui a été scindé de Laboratory Corp en 2023, en octobre 2023 dans un dépôt réglementaire. Le cours de l'action a chuté de près de 50 % depuis que l'investissement de Starboard est connu.