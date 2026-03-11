L'activiste Starboard exhorte le directeur général élu de CarMax, Keith Barr, à réorganiser les ventes numériques et à réduire les coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 5, 6 et 9) par Abhinav Parmar

L'investisseur activiste Starboard Value a exhorté mercredi le nouveau directeur général de CarMax

KMX.N , Keith Barr, à réorganiser la plateforme numérique du distributeur de voitures d'occasion et à réduire les coûts, estimant que la société est "loin d'avoir atteint son potentiel sous-jacent".

Dans une lettre adressée à Keith Barr, Starboard, qui détient une participation de 350 millions de dollars dans l'entreprise, a déclaré que la simplification du processus de reprise en ligne de CarMax et l'amélioration des taux de conversion pourraient l'aider à regagner des parts de marché, alors que de plus en plus de consommateurs comparent les offres numériquement.

L'investisseur a également demandé à CarMax de cibler les frais généraux, administratifs et de vente à 70-75 % de la marge brute, affirmant qu'une discipline plus stricte en matière de coûts l'aiderait à fixer des prix plus compétitifs pour les véhicules et à relancer la croissance.

"Nous pensons que des réductions de prix modestes d'environ 100 à 300 dollars par véhicule, combinées à un système de tarification plus réactif et basé sur des données qui s'adapte en temps réel aux conditions du marché local, peuvent restaurer la compétitivité", a déclaré Starboard.

Les analystes de Truist Securities ont reconnu que CarMax peut encore s'améliorer dans plusieurs domaines opérationnels, mais ont affirmé que la société est à la traîne de son rival Carvana CVNA.N à la fois en termes de notoriété et de part de marché parmi les clients qui recherchent une expérience d'achat de voiture entièrement ou presque entièrement en ligne.

"Oui, il existe probablement des fruits à portée de main, mais il pourrait être difficile d'améliorer de manière significative la notoriété et la part de marché tout en réduisant fortement les coûts", ont-ils déclaré.

Starboard a également nommé son propre fondateur et directeur général, Jeffrey Smith, au conseil d'administration de CarMax, ainsi que Bill Cobb, directeur général du fournisseur de garanties résidentielles Frontdoor FTDR.O .

CarMax a confirmé que son conseil d'administration avait reçu un avis de Starboard proposant deux administrateurs à élire lors de l'assemblée annuelle de 2026. Le président du conseil d'administration, Tom Folliard, a déclaré que l'engagement du distributeur avec l'investisseur activiste avait été constructif et que les discussions se poursuivaient.

"Si CarMax peut remettre son cercle vertueux en mouvement comme Starboard en a parlé, je pense que l'action serait beaucoup plus élevée qu'elle ne l'est aujourd'hui", a déclaré David Whiston, analyste chez Morningstar.

Les actions du distributeur basé à Richmond, en Virginie, étaient en baisse de 0,4 % dans les échanges de l'après-midi.