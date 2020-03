L' activiste KGI vend sa participation dans GAM

(NEWSManagers.com) - L' investisseur activiste Krupa Global Investments a vendu l' essentiel de ses actions GAM après les récents résultats annoncés en février 2020, a-t-il annoncé dans un communiqué. En août, il avait annoncé avoir triplé sa participation à près de 3 % du capital de la société de gestion suisse.

" KGI a réduit sa position dans GAM Holding car la direction n' a pas su prouver qu' elle avait une stratégie qui avait du sens pour les actionnaires " , explique l' activiste tchèque.

KGI explique que GAM a mis en place des réductions de coûts de 40 millions de francs et prévoit pour 2022 un bénéfice sous-jacent avant impôts de 100 millions de francs. " Afin d' atteindre cet objectif de bénéfice, les encours doivent augmenter de 20 % sur les trois prochaines années. Cet objectif est très difficile à notre avis, alors que GAM perd des encours chaque trimestre. Si nous regardons les concurrents les plus proches comme Amundi, Schroders et Julius Baer, la plupart ont enregistré des collectes nettes, à l' exception de GAM Holding " , souligne KGI.

KGI est disposé à redevenir un actionnaire majeur de GAM en partenariat avec un investisseur stratégique ou lorsque GAM en cherchera un. " Un investisseur stratégique doit venir du secteur de la gestion ou de l' assurance " , estime l' activiste.