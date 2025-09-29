L'activiste Irenic augmente sa participation dans Workiva et demande des sièges au conseil d'administration

Irenic demande deux sièges au conseil d'administration, dont un pour son dirigeant

Le fonds spéculatif souhaite un examen stratégique où toutes les options sont sur la table

Irenic s'est engagé auprès des principaux dirigeants de Workiva

par Svea Herbst-Bayliss

Irenic Capital Management a pris une participation importante dans Workiva WK.N , estimant que le fabricant de logiciels d'information financière doit améliorer son efficacité opérationnelle, renouveler son conseil d'administration et envisager une vente potentielle. Irenic détient environ 2 % de Workiva et a rencontré la direction à plusieurs reprises pour discuter des changements possibles afin d'aider la société de 4,7 milliards de dollars à mieux fonctionner, selon des documents vus par Reuters et deux personnes familières avec le sujet.

Plus précisément, le fonds spéculatif basé à New York exhorte la société basée à Ames, dans l'Iowa, à supprimer sa structure d'actions à deux classes, à faire en sorte que tous les membres du conseil d'administration se présentent aux élections chaque année et à ajouter deux nouveaux venus, dont Krishna Korupolu, cadre d'Irenic, au conseil d'administration, ont déclaré les sources.

Irenic fait pression pour que Workiva examine des options stratégiques avec une nouvelle supervision du conseil d'administration, en capitalisant sur le fort appétit des capitaux privés pour les sociétés de logiciels financiers, ont déclaré les sources qui n'ont pas été autorisées à discuter publiquement des pourparlers privés. Workiva avait déjà suscité l'intérêt d'une société de capital-investissement il y a trois ans.

Le fonds spéculatif n'a pas exclu de nommer des administrateurs si les deux parties ne parviennent pas à un accord, ont déclaré les sources.

Un représentant de la société n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire, tandis qu'un représentant d'Irenic s'est refusé à tout commentaire.

IRENIC CIBLE WORKIVA APRÈS LA CHUTE DE SES ACTIONS

Irenic fait partie des 10 premiers investisseurs de Workiva et ses pressions pour obtenir des changements sont rendues publiques moins de trois semaines après la journée des investisseurs de la société.

Le cours de l'action Workiva a chuté de 5,2 % le 9 septembre, les investisseurs s'inquiétant de l'engagement de la direction en faveur de la rentabilité et de l'efficacité de la commercialisation, qui mesure la capacité d'une entreprise à générer une croissance de son chiffre d'affaires par le biais d'investissements dans les ventes et le marketing, ont indiqué les investisseurs. Le même jour, l'indice S&P 500 est resté pratiquement stable.

La société fournit des outils de reporting financier haut de gamme utilisés par environ 90 % des sociétés du Fortune 500, dont le fabricant de boissons gazeuses Coca-Cola KO.N , la société énergétique Chevron CVX.N et United Airlines UAL.O , pour effectuer leurs déclarations auprès des organismes de réglementation, notamment la Securities and Exchange Commission.

Depuis que Julie Iskow est devenue directeur général de Workiva en avril 2023, le cours de l'action de l'entreprise a chuté de près de 19 %, contre un gain moyen de 20 % pour ses homologues et une hausse de 70 % pour le S&P 500 au cours de la même période.

Irenic a été frustré par les performances financières de la société, qui se négocie avec une décote de 27 % par rapport à ses rivaux dans le domaine des logiciels d'application, tels que Workday WDAY.O et ServiceNow NOW.N , comme le montrent les documents.

Le fonds spéculatif soutient que la décote est alimentée par un mauvais équilibre entre la croissance et la rentabilité, ce qu'il a demandé à la direction de corriger immédiatement, ont ajouté les sources.

IRENIC S'EN PREND AUX ADMINISTRATEURS DE LONGUE DATE DE WORKIVA

Irenic a envoyé à deux reprises des lettres au conseil d'administration de Workiva pour exposer ses préoccupations et proposer des améliorations, ont déclaré les personnes.

Le fonds spéculatif s'est également montré très préoccupé par la gouvernance de l'entreprise, notant que cinq de ses sept administrateurs ont siégé au conseil depuis 2014.

Il est très inhabituel pour Irenic de rejoindre le conseil d'administration d'une société publique et, au cours des trois années qui ont suivi son lancement, ses dirigeants n'ont siégé qu'à deux conseils d'administration de sociétés publiques.

La société a été fondée par Adam Katz, ancien cadre d'Elliott Investment Management, et Andy Dodge, ancien cadre d'Indaba Capital Management. Elle a été impliquée dans la privatisation d'entreprises comme Arconic, Barnes et Couchbase et a monté des missions d'activisme chez News Corp NWSA.O et Theravance Biopharma TBPH.O .