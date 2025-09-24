L'activiste Engine Capital demande à Acadia Healthcare d'étudier la possibilité d'une vente d'actifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur activiste Engine Capital a envoyé une lettre au conseil d'administration d'Acadia Healthcare ACHC.O mercredi, demandant à la société d'explorer une vente potentielle d'actifs et d'ajouter de nouveaux administrateurs à son conseil d'administration.