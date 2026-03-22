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L'activiste Elliott prend une participation importante dans le fabricant de logiciels de conception de puces Synopsys, selon le WSJ
information fournie par Reuters 22/03/2026 à 23:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur activiste Elliott Investment Management a un investissement de plusieurs milliards de dollars dans Synopsys SNPS.O , a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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