L'activiste Elliott prend une participation importante dans le fabricant de logiciels de conception de puces Synopsys, selon le WSJ

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L'investisseur activiste Elliott Investment Management a un investissement de plusieurs milliards de dollars dans Synopsys SNPS.O , a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.