L'activiste Ancora applaudit la décision de CSX de remplacer son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ancora Holdings a salué lundi la nouvelle selon laquelle l'opérateur ferroviaire CSX a remplacé son directeur général et a prévu que le nouveau directeur serait prêt à trouver un autre chemin de fer avec lequel fusionner.

La décision de CSX de remplacer le directeur général Joe Hinrichs par Steve Angel intervient après que l'investisseur activiste a fait pression sur la société pour qu'elle cherche à fusionner ou à trouver un autre dirigeant. Ancora a déclaré le mois dernier qu'elle serait prête à mener une bataille de procurations pour obtenir ces changements.