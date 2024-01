L'activisme sur une pente ascendante en 2023 (Alvarez & Marsal)

(AOF) - L’activisme est reparti légèrement à la hausse l'année dernière par rapport à 2022, et 2024 pourrait voir un accroissement des campagnes activistes. C’est ce qu’affirme Alvarez & Marsal (A&M), cabinet international de conseil aux entreprises, sur la base de la 12e édition de son rapport sur l’activisme, l’A&M Activist Alert. 193 campagnes ont été dénombrées sur 12 mois contre 173 en 2022. Ce chiffre est similaire à celui de 2020 mais nettement inférieur à ceux de 2021 et 2019. Cette remontée doit beaucoup au second semestre 2023.

Elle s'explique selon le cabinet par le rebond des marchés et par une meilleure visibilité.

Dans le "top 5" des pays européens les plus ciblés, la France arrive en troisième position, derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne. Si la taille des cibles européennes n'a cessé d'augmenter jusqu'en 2022, la tendance s'est inversée en 2023 : la taille moyenne des entreprises visées a diminué (de 26,4 milliards d'euros à 23,2 milliards d'euros de capitalisation), car les entreprises de taille moyenne "offrent davantage d'opportunités M&A et, donc de création de valeur".

2023 a signé le retour de l'activisme dans les secteurs de l'industrie et de la consommation, avec les campagnes ciblant The Restaurant Group, Carlsberg, Nestlé, Entain et Airbus.

En 2023, les activistes se sont surtout concentrés sur la recherche de changements opérationnels et stratégiques, mais ils ont eu moins d'exigences en matière de fusions-acquisitions ou d'évolution de la gouvernance. Le nombre de campagnes ESG a augmenté, notamment dans les secteurs de l'énergie et de la finance.

Les fonds dits activistes continuent de représenter la majorité des auteurs de campagnes, mais les campagnes lancées par des fonds traditionnels ont connu une croissance notable. Alvarez & Marsal souligne à cet égard que l'activisme est "de plus en plus reconnu comme une voie possible d'amélioration de la valeur actionnariale, en particulier lorsque les marchés sont sous pression", et que le public "a mieux compris le rôle et les responsabilités des entreprises dans la réalisation des objectifs environnementaux et sociaux".