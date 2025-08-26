 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 727,45
-1,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'action Trump Media bondit après l'accord avec Yorkville, Crypto.com
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 15:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Les actions de Trump Media & Technology DJT.O gagnent 4,40% après que la société ait conclu un accord avec la société de chèque en blanc Yorkville Acquisition Corp. YORK.O et Crypto.com

** L'accord crée une société de trésorerie d'actifs numériques qui atteindra 6,42 milliards de dollars pour acquérir le jeton cryptographique CRO

** L'entreprise sera financée par 1 milliard de dollars en CRO, 200 millions de dollars en espèces, 220 millions de dollars en bons de souscription et une ligne de crédit de 5 milliards de dollars provenant d'une entité liée à Yorkville

** Les actions de la société de trésorerie axée sur les CRO seront négociées sous le symbole "MCGA" sur le Nasdaq

** Les actions de Yorkville ont baissé de 2,62%

** Le jeton cryptographique Cronos bondit de 21,7 %, selon les données de CoinGecko

Valeurs associées

DJ TRANSPORT
15 819,03 Pts Index Ex +0,03%
TRUMP MEDIA RG-A
18,1000 USD NASDAQ +5,11%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank