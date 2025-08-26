L'action Trump Media bondit après l'accord avec Yorkville, Crypto.com

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Les actions de Trump Media & Technology DJT.O gagnent 4,40% après que la société ait conclu un accord avec la société de chèque en blanc Yorkville Acquisition Corp. YORK.O et Crypto.com

** L'accord crée une société de trésorerie d'actifs numériques qui atteindra 6,42 milliards de dollars pour acquérir le jeton cryptographique CRO

** L'entreprise sera financée par 1 milliard de dollars en CRO, 200 millions de dollars en espèces, 220 millions de dollars en bons de souscription et une ligne de crédit de 5 milliards de dollars provenant d'une entité liée à Yorkville

** Les actions de la société de trésorerie axée sur les CRO seront négociées sous le symbole "MCGA" sur le Nasdaq

** Les actions de Yorkville ont baissé de 2,62%

** Le jeton cryptographique Cronos bondit de 21,7 %, selon les données de CoinGecko